菲总统突然变调：南中国海仲裁决议不容讨论

（德国之声中文网）菲律宾总统杜特尔特周二在联合国发表的视频讲话中强调:"海牙仲裁法庭的裁定已经成为国际法的一部分，这里没有讨价划价的余地，任何政府更迭都不能弱化或出卖这一裁定。"

杜特尔特的此番表述多少有些出乎意外。2016年，菲律宾将中国对南中国海的主权声索诉诸海牙法庭，并最终获胜，这普遍被视为该国外交的一次重大胜利。但杜特尔特上台后，很快就将这一裁定束之高阁，不再过问，他选择了一条更为亲近北京的外交路线。杜特尔特主张淡化同中国的领土争议，而强调扩展菲中合作。

但是，杜特尔特的亲华路线收效并不显著。《法兰克福汇报》的一篇报道指出，一方面，中国承诺的大规模投资计划并未全面兑现，另一方面，杜特尔特坚持数年的亲华路线，并没有使北京在南中国海的扩张政策有所收敛。凡此种种，使得杜特尔特在国内不得不面临来自军界和外交界越来越大的压力。

观察家们普遍认为，杜特尔特在联大讲话中重提2016年的仲裁结果就是为了缓解来自国内的压力。杜特尔特在讲话中还对国际社会对海牙仲裁的支持表示感谢。此前不久，德国、法国和英国等国在联合国阐述了立场，对中国对南中国海基于"历史权利"提出的主权诉求予以驳斥。本周二，美国国务卿彭佩奥发表声明称："我们欢迎英国、德国和法国在联合国拒绝中共非法的南中国海海事主张。中国必须遵守国际准则。我们与盟国一道拒绝'强权即公理'的观点"。

今年九月初，德国联邦内阁发表了决定未来德国外交路线走向的"印太准则"。这份长达72页的纲领性文件指出，德国将加强同印太地区民主国家的合作，不给"强权政治"留下任何空间。德国外交部长马斯表示："作为贸易大国，我们的幸福生活离不开自由贸易和海运路线的畅通。而世界贸易的绝大部分都要途径印太地区。"这份文件中还提及了向印太地区派遣军事联络官和各类海军舰艇的可能性。

达扬（综合报道）

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