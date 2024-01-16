菲总统祝贺赖清德当选 中国外交部：建议马科斯总统多读读书

（德国之声中文网）本周一（1月15日）菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在社交媒体X（原推特）上向上周末台湾总统大选中胜选的民进党候选人赖清德表示祝贺。

马科斯在X上写道：“我代表菲律宾人民祝贺赖清德当选台湾下一任总统。我们期待在未来的岁月里密切合作，加强共同利益，促进和平，确保我们各国人民的繁荣。”

马科斯向赖清德发出的贺辞引起中国外交部的强烈不满。中国外交部发言人毛宁周二在例行记者会上表示，“马科斯总统有关言论严重违反一个中国原则和中菲建交公报，严重违背菲方对中方所作政治承诺，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议”。

毛宁说：“今天上午，农融部长助理召见菲律宾驻华大使提出严正交涉，并敦促菲方给中方一个负责任的交代。”

毛宁还说：“我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中菲建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号。”

毛宁甚至表示：“我们建议马科斯总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。”

周二，菲律宾外交部在一份声明中重申菲律宾坚持“一个中国”政策。菲律宾外交部在声明中表示，“马科斯总统向（台湾）新总统表示祝贺的信息是对（台湾）接待海外菲工的感谢，同时感谢（台湾）成功地维护民主进程。尽管如此，菲律宾重申坚持一个中国政策。”

周一，菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Jr.）表示，菲律宾将在南海开发其认为属于其领土一部分的岛礁，以使其更适合部队驻防。

除了第二托马斯浅滩（Second Thomas Shoal，中国称之为仁爱礁）外，菲律宾在南中国海还占据8个岛礁，并将其视为菲律宾专属经济区的一部分。布劳纳在参加由菲律宾总统马科斯在军事总部主持的指挥会议后表示：“我们希望改善所有九个岛礁的状况，特别是我们占领的岛礁。”

其中包括南中国海最大且最具战略重要性的铁峙岛（Thitu Island，中国称中业岛）。这座岛屿位于菲律宾巴拉望省以西约480公里处。

一段时间以来菲律宾和中国就南海的主权争议变得越来越激烈，海上发生的对抗也越来越频繁。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



2016年，中国拒绝承认国际仲裁法庭的一项裁决，该裁决宣布中国对南海的主权伸张无效。此后，中国继续对人造岛屿推进军事化进程，加强其海岸警卫队的巡逻，中国的捕鱼船队也在菲律宾专属经济区内大量存在。

上周，德国外长贝尔博克访问菲律宾时表示，“中国对南中国海的主权诉求并不符合国际法。”她说：“过去数月的事件中，中国海警以激光和水炮对菲律宾补给船只采取行动，甚至发生碰撞，这令我们在千里之遥的欧洲也感到忧虑。”她说：“这样具有风险性的行动侵犯了菲律宾等沿岸国家的权利以及经济发展的可能性。”

中国外交部则表示，不属于该地区的国家无权干预中国及南中国海相关国家的事务。

（路透社、美联社）

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