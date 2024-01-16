菲总统祝贺赖清德当选 中国外交部：建议马科斯总统多读读书

菲律宾总统马科斯在社交媒体上向赢得台湾总统大选的赖清德表示祝贺。中国外交部发言人毛宁回应称：“建议马科斯总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。”
（德国之声中文网）本周一（1月15日）菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在社交媒体X（原推特）上向上周末台湾总统大选中胜选的民进党候选人赖清德表示祝贺。
马科斯在X上写道：“我代表菲律宾人民祝贺赖清德当选台湾下一任总统。我们期待在未来的岁月里密切合作，加强共同利益，促进和平，确保我们各国人民的繁荣。”
马科斯向赖清德发出的贺辞引起中国外交部的强烈不满。中国外交部发言人毛宁周二在例行记者会上表示，“马科斯总统有关言论严重违反一个中国原则和中菲建交公报，严重违背菲方对中方所作政治承诺，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满、坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议”。
毛宁说：“今天上午，农融部长助理召见菲律宾驻华大使提出严正交涉，并敦促菲方给中方一个负责任的交代。”
毛宁还说：“我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中菲建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向‘台独’分裂势力发出任何错误信号。”
毛宁甚至表示：“我们建议马科斯总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。”
周二，菲律宾外交部在一份声明中重申菲律宾坚持“一个中国”政策。菲律宾外交部在声明中表示，“马科斯总统向（台湾）新总统表示祝贺的信息是对（台湾）接待海外菲工的感谢，同时感谢（台湾）成功地维护民主进程。尽管如此，菲律宾重申坚持一个中国政策。”
周一，菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Jr.）表示，菲律宾将在南海开发其认为属于其领土一部分的岛礁，以使其更适合部队驻防。
除了第二托马斯浅滩（Second Thomas Shoal，中国称之为仁爱礁）外，菲律宾在南中国海还占据8个岛礁，并将其视为菲律宾专属经济区的一部分。布劳纳在参加由菲律宾总统马科斯在军事总部主持的指挥会议后表示：“我们希望改善所有九个岛礁的状况，特别是我们占领的岛礁。”
其中包括南中国海最大且最具战略重要性的铁峙岛（Thitu Island，中国称中业岛）。这座岛屿位于菲律宾巴拉望省以西约480公里处。
一段时间以来菲律宾和中国就南海的主权争议变得越来越激烈，海上发生的对抗也越来越频繁。
2016年，中国拒绝承认国际仲裁法庭的一项裁决，该裁决宣布中国对南海的主权伸张无效。此后，中国继续对人造岛屿推进军事化进程，加强其海岸警卫队的巡逻，中国的捕鱼船队也在菲律宾专属经济区内大量存在。
上周，德国外长贝尔博克访问菲律宾时表示，“中国对南中国海的主权诉求并不符合国际法。”她说：“过去数月的事件中，中国海警以激光和水炮对菲律宾补给船只采取行动，甚至发生碰撞，这令我们在千里之遥的欧洲也感到忧虑。”她说：“这样具有风险性的行动侵犯了菲律宾等沿岸国家的权利以及经济发展的可能性。”
中国外交部则表示，不属于该地区的国家无权干预中国及南中国海相关国家的事务。
（路透社、美联社）
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