菲总统：激光照射事件不足以触发美菲共防条约

（德国之声中文网）菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周六（2月18日）表示，中国海岸警卫队在有争议的南中国海使用军事级别的激光照射，致使菲律宾巡逻船上的部分船员短暂失明，这不足以让他援引与美国签订的共同防御条约，但他警告说，应该停止这种侵略行为。

马科斯总统在新闻发布会上说，他还提醒中国驻马尼拉大使，北京的海岸警卫队、海军和政府支持的民间渔船队对菲律宾水域的攻击和侵犯不断升级，违反了他上个月与中国国家主席习近平达成的协议。

“尽管这是一枚瞄准我们海岸警卫队的军用级激光器，但我认为这不足以触发共同防御条约。”马科斯在他关于2月6日冲突事件的首次公开讲话中说。该事件发生的地点距离普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）大约20公里。

在回答相关提问时，马科斯说，他担心启动菲律宾与美国于1951年签订的共同防御条约会加剧地区紧张局势。

马科斯在北部度假城市碧瑶对记者发表了上述讲话。在那里，他还对菲律宾军事学院的学员和校友发表了演讲，并重申在与中国发生新的领土争端时保卫国家领土的誓言。

“这个国家不会失去一寸领土。”马科斯在掌声中说道，“我们将继续根据我们的宪法和国际法维护领土完整和主权。”

“我们将与我们的邻国合作，以确保我们人民的安全保障。”马科斯说，但没有对此进行详细说明。

与其前任杜特尔特一样，马科斯也采取措施培养与北京的友好关系。上月初，他在北京与习近平会面，以促进双方关系，并讨论两国在这一战略水道中长期存在的领土争端，这些争端还涉及越南、马来西亚、台湾和文莱。

中国几乎对整个南中国海提出了主权要求，导致它与其他亚洲主权要求国发生冲突，并分别与华盛顿发生冲突。美国对这片有争议的海域没有提出主权主张，但已部署其海军舰艇和战斗机在该海域巡逻，促进海上航行自由并挑战中国的领土主张。

这片有争议的水域已经成为美国和中国在亚洲和其他地区更广泛的竞争中的一个微妙的前沿阵地。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



在最近这一次冲突中，菲律宾称一艘中国海岸警卫队的船只发射了高强度激光，以阻止菲律宾船只靠近第二托马斯浅滩向实际控制该浅滩的菲律宾部队提供补给。事后，马科斯政府向中国驻菲律宾大使馆发出了措辞强烈的外交抗议，马科斯周二（2月14日）召见中国驻菲律宾大使黄溪连，表达了他的关切。

中国回应说，其海警船使用手持激光测速仪和手持绿光指示笔，测量菲方船只距离和航速，不会对人员和装备造成损伤。中国声称菲律宾船只“擅自闯入仁爱礁邻近海域，中国海警船不得不依法采取措施，对其进行喊话警告”。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，中国的“危险行动行为直接威胁到区域和平与安全，侵犯了国际法所保障的南海航行自由”。

他说，在最近的海域争端中，华盛顿站在盟友马尼拉一边。

普莱斯再次警告说，对菲律宾军队、公共船只或飞机——包括在南中国海的海岸警卫队——的武装袭击，将触发美国在1951年和菲律宾签订条约中的共同防御承诺。

澳大利亚、日本、加拿大、德国、丹麦和英国也对中国海岸警卫队对菲律宾巡逻船使用军事级别的激光进行袭击表示震惊，认为这威胁到了地区和平与稳定。



（美联社）

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