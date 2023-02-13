菲总统：激光照射事件不足以触发美菲共防条约

菲律宾总统马科斯表示，中国激光照射事件不足以让他援引与美国签订的共同防御条约，但警告停止这种侵略行为。美国认为中国的“危险行动行为直接威胁到区域和平与安全，侵犯了国际法所保障的南海航行自由”。
（德国之声中文网）菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周六（2月18日）表示，中国海岸警卫队在有争议的南中国海使用军事级别的激光照射，致使菲律宾巡逻船上的部分船员短暂失明，这不足以让他援引与美国签订的共同防御条约，但他警告说，应该停止这种侵略行为。
马科斯总统在新闻发布会上说，他还提醒中国驻马尼拉大使，北京的海岸警卫队、海军和政府支持的民间渔船队对菲律宾水域的攻击和侵犯不断升级，违反了他上个月与中国国家主席习近平达成的协议。
“尽管这是一枚瞄准我们海岸警卫队的军用级激光器，但我认为这不足以触发共同防御条约。”马科斯在他关于2月6日冲突事件的首次公开讲话中说。该事件发生的地点距离普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）大约20公里。
在回答相关提问时，马科斯说，他担心启动菲律宾与美国于1951年签订的共同防御条约会加剧地区紧张局势。
马科斯在北部度假城市碧瑶对记者发表了上述讲话。在那里，他还对菲律宾军事学院的学员和校友发表了演讲，并重申在与中国发生新的领土争端时保卫国家领土的誓言。
“这个国家不会失去一寸领土。”马科斯在掌声中说道，“我们将继续根据我们的宪法和国际法维护领土完整和主权。”
“我们将与我们的邻国合作，以确保我们人民的安全保障。”马科斯说，但没有对此进行详细说明。
与其前任杜特尔特一样，马科斯也采取措施培养与北京的友好关系。上月初，他在北京与习近平会面，以促进双方关系，并讨论两国在这一战略水道中长期存在的领土争端，这些争端还涉及越南、马来西亚、台湾和文莱。
中国几乎对整个南中国海提出了主权要求，导致它与其他亚洲主权要求国发生冲突，并分别与华盛顿发生冲突。美国对这片有争议的海域没有提出主权主张，但已部署其海军舰艇和战斗机在该海域巡逻，促进海上航行自由并挑战中国的领土主张。
这片有争议的水域已经成为美国和中国在亚洲和其他地区更广泛的竞争中的一个微妙的前沿阵地。
在最近这一次冲突中，菲律宾称一艘中国海岸警卫队的船只发射了高强度激光，以阻止菲律宾船只靠近第二托马斯浅滩向实际控制该浅滩的菲律宾部队提供补给。事后，马科斯政府向中国驻菲律宾大使馆发出了措辞强烈的外交抗议，马科斯周二（2月14日）召见中国驻菲律宾大使黄溪连，表达了他的关切。
中国回应说，其海警船使用手持激光测速仪和手持绿光指示笔，测量菲方船只距离和航速，不会对人员和装备造成损伤。中国声称菲律宾船只“擅自闯入仁爱礁邻近海域，中国海警船不得不依法采取措施，对其进行喊话警告”。
美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，中国的“危险行动行为直接威胁到区域和平与安全，侵犯了国际法所保障的南海航行自由”。
他说，在最近的海域争端中，华盛顿站在盟友马尼拉一边。
普莱斯再次警告说，对菲律宾军队、公共船只或飞机——包括在南中国海的海岸警卫队——的武装袭击，将触发美国在1951年和菲律宾签订条约中的共同防御承诺。
澳大利亚、日本、加拿大、德国、丹麦和英国也对中国海岸警卫队对菲律宾巡逻船使用军事级别的激光进行袭击表示震惊，认为这威胁到了地区和平与稳定。
（美联社）
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