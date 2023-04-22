菲总统到访前夕，美国敦促中国停止在南中国海继续挑衅

（德国之声中文网）一艘中国海警船险些同菲律宾海岸巡逻艇发生相撞事件后，美国敦促中国结束在南中国海的"挑衅和危险动作"。美国国务院发言人米勒（ Matthew Miller）周六表示，"此次事件又让人回想起了中国一系列对菲律宾船只的挑衅和霸凌行为。"米勒说："我们敦促北京立即停止这类挑衅和危险行为。"

中国方面对几乎整个南中国海提出主权诉求，但印度尼西亚、马来西亚、菲律宾以及越南等毗邻国家也对这一具有重要战略及经济意义的海域提出部分主权诉求。北京在这一海域修建人工岛以及军事设施的行为，进一步加剧了相关的主权争议。

上周日，一艘中国海警船拦堵菲律宾巡逻艇的航线，险些导致撞船事件。事发当时，另外一艘菲律宾巡逻艇上的法新社以及其他媒体记者得以近距离观察了这起发生在南沙群岛（Spratly Islands）海域附近的事件的整个过程。

中国外交部事后发表声明称，菲律宾船只在未经许可的情况下进入上述海域，纯属"有预谋的挑衅行为"。而菲律宾方面则表示，菲律宾船只在本国海域执行常规巡逻任务绝非"挑衅"。本周一，美国总统拜登将在白宫会晤来访的菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr. ），南中国海局势也将是双方会谈的议题之一。

（法新社，美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。