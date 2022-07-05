菲总统：中美两头大象打架 我们是小草

（德国之声中文网）据美联社报道，周二（7月5日）晚间，中国外长王毅乘机抵达菲律宾首都马尼拉。这是菲律宾新总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，首位到访菲律宾的外国外长。

在访问菲律宾前，王毅此行已访问了缅甸和泰国。

周三，身着菲律宾传统服装的王毅与菲律宾外长洛钦举行了会晤。菲律宾政府对外通报称，菲律宾总统小马科斯也将会见王毅，届时王毅会转达中国国家主席习近平邀请他访问北京的信息。

中国外交部发表的新闻稿称，王毅在与洛钦举行会见时说：“我们即将迎来中菲建交46周年纪念日，中方愿同菲方本着朋友之间不相互示强、邻居之间相互照顾的‘友邻之道’，推动中菲关系更加健康稳定向前发展。”王毅还说：“中国对菲合作从来不附有任何政治条件，也不存在任何所谓‘陷阱’，我们坚持的是互利共赢，追求的是共同发展。”洛钦则表示，中国已经成为菲律宾最大贸易伙伴，希望双方进一步密切高层交往，加快推动经贸、基础设施、网络安全等领域合作，为两国关系发展不断注入新动力。作为东盟中国关系协调国，菲支持将双方关系提升为全面战略伙伴关系，并愿为此作出积极努力。

在今年5月初举行的菲律宾总统大选中，已故独裁者马科斯的独子小马科斯以大幅领先的优势击败现任副总统林丽妮，成功当选新一任总统。同时当选副总统的前总统杜特尔特的女儿莎拉·杜特尔特。此前就曾有报道说，马科斯家族和杜特尔特关系十分亲近。小马科斯和莎拉联手可以稳固菲律宾南北票仓。同时小马科斯也是前总统杜特尔特属意的接班人。

小马科斯上任前外界已十分关注他将如何在中美两国之间获取平衡，是否会奉行杜特尔特时期的务实外交战略。

小马科斯赢得选举当天与中国国家主席习近平进行了电话会谈。他对外表示，他与习近平主席举行了“内涵非常丰富”的电话会谈，习近平向他保证支持他的“独立外交政策”，并同意更全面对话。他对习近平说，“无论两国间有什么冲突或难题，我们都决不能让它们有任何历史意义”。

6月30日，习近平派出中国国家副主席王岐山在马尼拉参加小马科斯的就职仪式，并同其会见。王岐山表示，中方始终把菲律宾放在周边外交优先位置，期待同菲新政府一道，传承友谊、增进互信、接续合作，推动中菲关系迎来新的“黄金时代”。

美方派出参加小马科斯就职典礼的是副总统哈里斯的丈夫埃姆霍夫（Doug Emhoff）率领的代表团。埃姆霍夫向小马科斯转交了美国总统拜登邀其访美的邀请信。6月初，美国国务院副国务卿舍曼在访问菲律宾时还表示，小马科斯上任后便拥有“外交豁免权”，可以安心访美。上世纪90年代，夏威夷地方法院下令菲律宾前总统老马科斯的家人向人权受害者支付3.53亿美元赔偿，但马家拒绝执行这一裁决，夏威夷法院遂于1995年判决马科斯等人犯有蔑视罪。

小马科斯：菲中关系不局限西菲律宾海

据《菲律宾时报》报道，小马科斯在王毅抵达菲律宾当天在总统府对媒体表示，他在与王毅举行会晤时，“会找到解决与中国冲突的方法”，并且强调“加强中国和菲律宾之间的关系”。

他表示对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，包括在其它领域的讨论，如引入更多政府间协议和通过私营部门建立合资企业，以解决两国之间的问题。

他说：“我一贯建议的方式之一是，我们的关系不只是在唯一一个方面——西菲律宾海。让我们也做些其它事情。我们向他们提出了很多建议，让我们进行文化、教育交流，甚至是军事交流，如果这有用的话。……如此，我们的关系就会正常化。”

他还提到与东盟、亚太经合组织等区域地缘政治“重要参与者”的合作。

菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹(Jose Manuel Romualdez)说，小马科斯知道美中竞争中存在的隐患，他将促进与这两个全球大国的关系，以帮助菲律宾经济从这两年新冠疫情的封锁中恢复过来，并减少俄罗斯侵略乌克兰造成的全球影响。

“他（小马科斯）总是引用这样一句话：这是两头大象，当它们打架时，它们会踩到小草。我们就是小草。”罗慕尔德兹说。

美联社指出，现在小马科斯面临的一个难题是，北京和华盛顿，他应该先去拜访哪一座城市？

结束对菲律宾的访问之后，王毅还将前往马来西亚和印尼，并在印尼巴厘岛参加20国集团外长会议。中国外交部发言人周三对外确认，“经中美双方商定，王毅将在20国集团外长会议期间同美国国务卿布林肯举行会晤，就当前的中美关系和重大国际和地区问题交换意见”。

（美联社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。