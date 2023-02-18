菲律賓、美國正討論在南海推動聯合海警巡邏

（德國之聲中文網）菲律賓政府的一名官員周一（2月20日）表示，菲律賓和美國正在討論聯合海岸警衛隊巡邏，包括在具有爭議的南海進行巡邏。這項行動被認為是菲律賓有意加大對南海的主導權，同時顯示中美緊張關係圍繞在南海的海上活動上。

路透社報導，菲律賓海岸警衛隊（PCG）南海問題發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）20日告訴美國有線電視新聞網（CNN），菲律賓與美國的這項會談已經超越了初期階段，未來開展聯合巡邏的可能性很高。

美國國防部（五角大樓）本月稍早表示，美國和菲律賓同意將重啟在南海的聯合海上巡邏，但塔里埃拉尚未提供有關擬議巡邏的規模或時間等詳細信息。

塔里埃拉說，「已經有了明確的可能性，因為美國國防部也支持與菲律賓海軍和美國海軍的聯合巡邏，因此兩國海岸警衛隊之間，肯定會進行這種特定的聯合巡邏」 ，他強調，「（雙方的巡邏）也有可能在南海進行，以支持美國政府的航行自由」 。

菲律賓海軍前副司令隆美爾‧裘德‧王（Rommel Jude Ong）少將20日告訴路透社，菲律賓在南海部署海岸警衛隊而非海軍，此一作法將「減輕任何誤判，並防止中國找藉口加劇緊張局勢」。

菲律賓總統小馬科斯（Bongbong Marcos）上週曾召見中國駐菲律賓大使，轉達他對中國在南海行動的頻率和強度的擔憂。

菲律賓新聞網站拉普樂（Rappler）報導，菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）表示，「我們希望國際社會……能夠理解我們的立場，不僅支持菲律賓，還支持其他國家，確保我們遵守基於規則的秩序」。

「在日常生活中，南海仍有許多事件發生，每天都有事件，至少在我們看來是這樣，（中國）騷擾或填海造地的案例，在許多情況下，一直在剝奪菲律賓使用我們專屬經濟區的權利」，馬納洛說。

本月早些時候，菲律賓海岸警衛隊指責中國海警用「軍用級激光」瞄准其在環礁執行補給任務的船隻，導致船員暫時失明，引發美國、日本、澳大利亞和英國等其他國家的擔憂。但中國駁斥了菲方說法，稱其不符合事實。

中國駐馬尼拉大使館則沒有立即回應就美菲聯合巡邏發表評論的請求。

專家：菲律賓已選邊站

英國朴茨茅斯大學康威爾空軍學院首席國際關係講師史密斯（Tom Smith），以及曾擔任菲律賓總統府和平、和解與統一顧問辦公室處長的博士生巴喬（Ann Bajo），週六（18日）聯名在澳大利亞公共事務評論平台「對話」（The Conversation）發表文章指出，在北京和華盛頓之間的地區緊張局勢升級之際，菲律賓已站在美國一邊。

文章說，雖然不久前，菲律賓曾表示有意將與中國的友誼置於美國之上。但自小馬科斯2022年6月就任菲律賓總統以來，美國重振了與菲律賓的接觸。在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前訪問菲律賓之後，美中在東亞的競爭發生了有趣的轉變。

他們認為，自小馬科斯上任以來，小馬科斯堅定維護與美國的同盟關係，美國對菲律賓的態度也有所緩和。就華盛頓而言，菲律賓對美國的戰略重要性只增不減，因為中國繼續以越來越多的軍事部署對南海島嶼提出主權要求。

（路透社、Rappler、The Conversation）

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