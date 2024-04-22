菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

（德國之聲中文網）兩年一度的「西太平洋海軍論壇年會」週日（4月21日）在青島登場，這是中國時隔10年再度承辦此年會；上一次年會是2022年11月在日本舉行。

本屆年會為期4天，澳洲、法國、印度、日本、韓國、俄羅斯和英國等29國的海軍代表團到場與會，總計180多人。美方代表是太平洋艦隊指揮官柯勒（Stephen Koehler）；俄羅斯則由海軍總司令莫伊謝耶夫（Alexander Moiseyev）率團參加。

中共中央軍委副主席張又俠開幕式致詞時，在各國代表面前重申中方反對「海上圍堵」，暗批西方國家與印太各國的合作與結盟。「海洋不應是各國炫耀武力推行炮艦外交的競技場……只會將各國分割成猜疑防範的孤島。」他還稱中國「無意跟任何國家打冷戰熱戰，但領土主權不容侵犯」。

路透社指出，各界密切關注這場「軍事外交」活動上，美國與中國之間將如何互動。近期美中皆釋出訊號欲重建軍方溝通，例如兩國防長時隔18個月首度通話交流，雙方官員也在夏威夷召開「海上軍事安全磋商機制工作小組」會議。

本屆西太平洋海軍論壇年會的一大重點是《海上意外相遇規則》的更新，並將針對「成立無人系統等議題研究工作組」進行審議表決。日經亞洲曾報導，中國今年1月就本屆論壇舉辦了初步的工作組會議，聚焦於「如何防止無人機在海上相撞」。

《海上意外相遇規則》10年前在當年的西太平洋海軍論壇年會通過，內容規範各國海軍船隻、飛機在海上「不期相遇」時的安全處置，避免緊張局勢升高；在東協與中國2016年舉行的峰會上，曾通過此規則適用於南海。

菲律賓缺席論壇

今年年會正值南海爭端升級、菲律賓與中國緊張加劇之際，國際擔憂南海局勢可能成為美中關係的潛在熱點。值得注意的是，菲律賓雖有受邀參加西太平洋海軍論壇年會，但並未派代表參加；中國海軍研究院大校梁巍表示，不清楚為何菲方未與會。

年會同時，美國和菲律賓週一（22日）在南海展開「肩並肩」年度聯合軍演；這是該軍演第一次在菲律賓領海以外的海域舉行。

4月上旬，美日菲在華府舉行史上首場三方領袖峰會，除了批評中國在南海「危險且具侵略性的舉動」，美方也重申對日菲的協防承諾「如鋼鐵般堅定」。

對此，中國指責這三國「組小圈子」。中國海軍戰略專家曹衛東則批評美方身為南海「域外國家」，「挑撥」中菲關係。他上週接受鳳凰衛視訪問時，提到美國在菲律賓部署的「堤豐」陸基中程導彈系統，其射程範圍包含中國東南沿海，也威脅到台灣，因此「中國必然要進行反制」。

解放軍海軍成立75週年

本週二（23日）是中國解放軍海軍成立75週年；不過，在20日介紹系列活動的記者會上，中國軍方並未提及海上閱兵的安排。5年前解放軍海軍成立70週年時曾舉辦海上閱兵，中國國家主席習近平當時也有到場。

中國海軍近年持續擴張遠洋艦隊規模，有分析預測，中國遠洋艦隊將在2035年成為全球最大。習近平亦曾多次表示，要在2027年解放軍建軍百年時，把中國軍隊打造為「世界一流」。

不過，解放軍在海上擴大影響力的同時，與其他國家頻傳海上爭端，例如菲律賓指控中國在南海進行撞船、發射水炮、騷擾漁民等行徑，日本也曾抗議中國單方面在東海爭議海域設置浮標。此外，澳洲亦曾指責中國軍艦的聲納造成澳方的海軍潛水員受傷。

配合解放軍海軍成立75週年活動，自20日起連續5天，中方罕見開放公眾參觀青島等地的海軍營區，並「靠泊展示」導彈驅逐艦貴陽艦、石家庄艦等6艘艦艇，允許民眾登艦參觀。路透社記者觀察，參訪現場擺放了武器系統與救援設備，還有許多孩童興奮地與飛彈發射器合影。

此外，中國軍方今年也首度開放外媒集體參訪青島的海軍潛艇學院。

據台灣中央社報導，參訪行程安排了「渡海登島四百米障礙」高年級展示；有媒體提問此訓練是否針對台灣，解放軍方稱不針對任何目標或地域，而是為了「提升學員的綜合素質與能力，培養完整戰鬥作風」。

（綜合報導）

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