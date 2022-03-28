菲律賓大選：獨裁者之子可望掌權 民主派憂威權復辟

（德國之聲中文網）菲律賓各投票所週一（5月9日）一早就大排長龍，許多人擠在報到區域或指示牌前，入口擠得水洩不通。這天，有超過6500萬的選民將選出下一屆的菲律賓正副總統。

曾經歷前總統馬科斯（Ferdinand Marcos）的威權統治、已退休多年的74歲女士艾迪特魯法（Ediltrufa）在岷倫洛區小學，把票投給了她所支持的小馬科斯。她認為，小馬科斯的父親執政期間，物價低廉，對窮人而言，生活比現在好過，因此希望馬科斯家族能重新掌權。

針對反對派擔心小馬科斯可能讓威權復辟，使菲律賓再次獨裁者統治，她不以為然，並對德國之聲說：「我不在意威權統治，當時大家很早就回家，治安很好。」並強調，馬科斯所殺害的人都是壞人，且她也不在意馬科斯家族的貪污腐敗。

支持度勢如破竹

馬科斯在60年代後期至80年代執政期間，實施9年的戒嚴，後來在1986年被人民力量革命所推翻、流亡到美國夏威夷。但至今仍有許多人與艾迪特魯法一樣，不認為馬科斯有任何過錯，且懷念當時的經濟成長和基礎建設，選前民調幾乎都獲得高達五成以上的支持率。

競選期間，小馬科斯挾著高支持度，拒絕了所有辯論邀請，也未明確給予承諾，未發表政治綱領，且迴避大多數媒體的採訪，強調直接與選民溝通，但這些都不影響民眾對他的支持。

另一名投票給小馬科斯的菲律賓華人選民，中年男性不願具名。他以流利中文向德國之聲表示，他認為，小馬科斯治理國家的方式不一定會和他父親相同，因此不擔心菲律賓會再次受到獨裁或威權統治，並說：「純粹很滿意他談論如何治理國家的方式，」但被問及是分有具體內容時，卻無法回答。

根據菲律賓華文報紙《商報》指出，當地許多年紀較長的華人，都選擇支持小馬科斯，原因是他的父親當年開放集體轉籍，「讓華人能安居樂業，並同中華人民共和國建交，被中國政府視為『中國人民的老朋友』」。

修改論述為家族「洗白」？

菲律賓此次選戰期間正逢疫情，網絡宣傳也成為選戰焦點。據菲律賓媒體報導，支持馬科斯的社交媒體網頁過去這段時間，長期試圖將他的父親馬科斯的獨裁、威權統治，描述成和平與繁榮的「黃金時代」，而避談在他領導下，國家陷入貧困的暴力且腐敗政權。

許多年輕選民並未經歷馬科斯戒嚴時期，他們的年齡介於18至34歲，佔所有選民約38％，也是社交媒體的主要使用者，過去這段時間，小馬科斯支持者的技巧性的宣傳，導致愈來愈多人相信，當年的獨裁時期是「黃金時代」，這樣的操作更被視為是民主國家大選中的網絡資訊戰，且引起東南亞其他國家的擔心。

在馬來西亞就有議員擔憂，該國大選會否如菲律賓成為東南亞下一個「全球真相之戰的縮影」。馬國民主行動黨國會議員林吉祥週日（5月8日）指出，若小馬科斯因假信息贏得選舉，將誘使馬來西亞的模仿者將世界譴責馬來西亞為盜賊統治國家的時期，描繪成馬來西亞的「黃金時代」。

他表示，當菲律賓選民投選菲律賓總統時，東南亞將面臨一場重大考驗，即謊言、假新聞、虛假信息和陰謀論能否戰勝真相和事實。

粉紅力量：馬科斯唯一對手

現任副總統林麗妮（Leni Robredo）是小馬科斯的唯一對手，雖然選前民調大幅落後小馬科斯超過30個百分點，但這名人權律師出身、頂著菲律賓最高學府菲律賓大學迪里曼分校（UP Diliman）經濟學系的光環的唯一女性候選人，儼然已成為渴望改革選民的希望。

林麗妮是在她的丈夫、前內政部長林炳智（Jesse Robredo）2012年過世後，選上眾議員才步入政壇，隨後在2016年，以些許差距打敗小馬科斯當選副總統。林麗妮以走遍菲律賓各個鄉鎮市的競選方式深得民心，有許多志願者組團協助拜票爭取支持，其中不乏菲律賓華人青年。

今年21歲的大學生Chris（克利斯）就是林麗妮的支持者之一，他指出，看過了林麗妮當副總統期間的政績，因此認為她最有資格成為下屆總統。而面對落差極大的支持度，克利斯向德國之聲說：「我不相信民調，我只相信選舉結果。」

另一名投票給林麗妮的Henry（亨利）則表示期待有菲律賓能有全新的政府，「其他候選人都在政治界很久了，希望能有新的氣象。」今年64歲的亨利是名漁民，他也曾經歷了馬科斯執政的威權時代，雖然並未受到政治壓迫，但作為普通市民，在經濟面上，他說：「當時物價的確很低，但錢很難賺，現在則是錢好賺，但物價高，所以也差不多。」

「對未來悲觀」

支持林麗妮的選民有很大一部分是學者教授及社會上的傾向自由派的菁英份子，他們擔憂小馬可斯若當選，菲律賓的民主體制會因此倒退。菲律賓大學教授政治學的亞盧蓋（Aries Arugay）指出，小馬科斯當選會更專注在權力之上，以「王朝」方式統治國家，這就是他父親統治菲律賓時的行事作風。

他並指出，民主將會處於危險，受到威脅，再次實施戒嚴並非不可能的事情，因為這能防止反對黨的質疑，讓政府更專注在權利上。」「若小馬科贏了，我對菲律賓真的會很悲觀，因為我不認為他準備好（當總統）、也認為他有任何對國家的計畫、且也沒有足夠的誠信能受到認可，」亞盧蓋擔憂地說。

另一名菲律賓《星報》專欄作家、政治分析家李天荣（Wilson Lee Flores）也提出類似看法，他指出，小馬科斯在競選期間只不斷強調「團結」，但卻未著墨在如何帶領國家，像是「經濟方面，沒有具體計畫，團隊中也沒有專注經濟的專家，完全沒有細節」。

不過李天荣向德國之聲強調，若小馬科斯如民調贏得總統大位，將會是菲律賓在實施多黨政治後，首次有人拿到過半數的支持度，這將會是小馬科斯的執政優勢，他期待：「若真的拿下多數，應該好好改革政治與經濟，特別是現在國家正面對疫情衝擊下的困境。」

李天荣並不擔心小馬科斯會如他父親實施威權統治，原因是小馬科斯並未像馬科斯有野心，且也沒有成為獨裁者的膽量。不過，李天荣也提醒，因小馬科斯有著非常高的人氣，民眾期待相當高，若沒有看到相對的成果，遭遇的反彈聲音也會非常大。「現在全球經濟不太好，他能否聰明領導、能幹不能幹，非常關鍵，」他說。

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