菲律賓「一點都不能少」 小馬科斯對中表態

（德國之聲中文網）菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）週四（2月29日）在澳洲國會發表演說，強調菲律賓絕不容許任何外國力量企圖侵占「哪怕是1平方英寸的主權領土」；澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）則提及航行自由的重要性，兩人的言論都被認為是暗指中國。

根據菲律賓政府新聞稿，小馬科斯說菲律賓「絕不屈服」，並將與澳洲等盟友共同奮戰，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

「保護南海這一關鍵的全球大動脈，對於維護區域和平、甚至我敢說是對全球和平來說，至關重要。」小馬科斯說，保持海洋自由開放、航行自由無阻，符合菲澳共同利益。

他說，面對那些動搖區域和平穩定的行徑，菲律賓如今身在「前線」抵禦；菲律賓和澳洲有必要強化合作，而國防與安全正是關鍵領域。

南海爭端是菲中衝突的主要因素，菲律賓指控中國在菲國專屬經濟區內進行侵略性的舉動。在這種狀況下，菲律賓與澳洲去年9月達成「戰略夥伴」關係，雙方去年11月首度展開在南海的聯合海空巡邏。菲澳兩國29日簽署的協議，則進一步加強海洋、網路安全等方面的合作。

菲律賓總統小馬科斯同澳洲防長一同觀摩軍演

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菲中再因爭議島礁起衝突

小馬科斯週三（28日）也批評了中國海軍在斯卡伯勒島礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近的行動，形容這「令人擔憂」。菲方稱，上週該國公務船在斯卡伯勒島礁附近進行「護漁」任務，替漁船補充燃料，期間卻遭中國海軍艦艇盯梢、干擾與阻擋，甚至有中國民兵船試圖攔截菲方公務船。

此外，據路透社週一（26日）報導，從衛星圖像可以看到斯卡伯勒島礁的潟湖入口處被裝設了新的漂浮屏障。25日，菲律賓海警隊亦釋出影像指，有2艘中國海警的充氣艇22日在該處設置障礙物；菲方稱，「可以認定那是針對菲律賓公務船而設的」。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

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新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）學者斯托里（Ian Storey）表示：「現在看到在斯卡伯勒島礁的狀況，可能是北京對於馬尼拉反彈的反擊開始。」

斯托里認為，依據國際仲裁結果，中國妨礙菲律賓漁民的行為「完全非法」，而菲國僅僅是在「支持菲律賓漁民的合法權利」。自小馬科斯2022年6月上任以來，菲律賓持續質疑中國在該區的舉動。

北京認為幾乎整個南海的主權屬於中國，但海牙的國際仲裁法庭曾於2016年裁決，中國在南海的「九段線」主張並沒有法律基礎。中國不承認此裁決結果。

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难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



關於「黃岩島」附近的菲中衝突，中國海警局發言人甘羽23日稱，因菲律賓公務船「不顧中方一再勸阻和警告」，中方海警船「依法對菲船採取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離」，而這是「正當合法、理性克制」的行為。

中國外交部發言人毛寧本週亦多次重申中方一貫立場，主張「黃岩島是中國固有領土」，而菲方在南海的行為是「侵權活動」。她稱「中方不得不採取必要措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益」。

中國官媒《環球時報》26日採訪一名軍事專家張軍社，稱小馬科斯政府完全改變了上一屆菲國政府的對華與南海政策，「在美國的慫恿支持下」，在南海對中國進行挑釁，而且「短期內不會出現回頭的跡象」。他認為，中國應「採取必要反制措施」。

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