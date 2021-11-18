菲律宾2022大选：聚焦南海争议、美中角力中心？

南海争议使马尼拉与北京关系紧张。菲律宾半年後将选出下届总统，中国议题在菲律宾总统选举中扮演何种角色？
（德国之声中文网）菲律宾与中国的关系最近因南海争端愈趋紧张，双方聚焦在南海「仁爱礁」的主权上。菲律宾国防部长上周拒绝中国提出「拖走在仁爱礁搁浅军舰」的要求，并称从未有过承诺。
中国外交部则回应称，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，要求菲律宾信守承诺，拖走在仁爱礁非法「坐滩」的军舰。
名为「马德雷山号」（Sierra Madre）的军舰为是二战期间为美国海军所建，1999年起菲律宾刻意将船舰搁浅在仁爱礁周边，作为主权象徵。位於南海的仁爱礁的主权一直存在争议。
在这之前，中国海岸警卫队的船11月中，拦截了菲律宾补给船并发射水炮。虽然过程无人受伤，但导致补给船无法运送物资给驻守仁爱礁的菲国军人。
菲律宾总统候选人、现任参议员班斐洛·拉克森（Panfilo Lacson）在争端发生後几天，登上与中国有主权争议的中业岛，途中除了收到中国海军的警告，手机还接到「欢迎来到中国」的短信。他此行目的是要宣示主权，在岛上插上了菲律宾国旗。
「南海议题」是上届菲律宾大选中的焦点之一。杜特尔特2016年竞选期间，扬言要骑水上摩托车到与北京有军事冲突的黄岩岛并在岛上插旗，但随著菲中关系改善，杜特尔特隔年改口称无需冒险登岛。过去几年执政期间，杜特尔特在南海主权上不够强硬的态度饱受反对党批评。
明年菲律宾总统选举的候选人大致底定，「南海议题」再度受到关注，目前几乎所有候选人都已经对南海主权争议表明立场。
刚登上中业岛的总统候选人拉克森在被中国海警警告後，在推特指中国海军无权驱逐他们的飞机。另一名候选人、菲律宾拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）则曾表示，在与中国成为「朋友」的同时，希望能保护菲律宾在南海的主权。
同样将角逐大选的马尼拉市长伊斯科·莫雷诺（Isko Moreno）则说，将利用海牙仲裁机构对南海争端的裁决，作为与中国谈判的筹码。杜特尔特的亲信克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）也已登记参选，虽未明确对「南海议题」表态，但外界认为其立场将会与杜特尔特一致。
至於目前民调最高的小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos, Jr.）在南海争议上认同杜特尔特的作法，不应与中国发生冲突，称「菲律宾无法承受与这个亚洲巨人开战」。现任副总统罗贝多（Leni Robredo）也将参选下届大选，她表示若中国不承认海牙仲裁则无法谈，但在贸易、投资合作上持开放态度。
今年6月一份民调显示，大约47%的菲律宾人认为政府在维护国家在南海主权方面做得不够。「南海议题」与菲中关系常是菲律宾政坛及媒体讨论焦点，选前更是明显。菲律宾前海军副司令裘德·王（Rommel Jude Ong）引述一份民调指出，对菲律宾人而言，南海议题的重要性排在第四，仅次於疫情丶经济和贪腐。
菲律宾马尼拉智库「亚太进步之路基金会」（Asia Pacific Pathways to Progress）研究员瑞杰龙（Aaron Jed Rabena）向德国之声指出，面对中国及南海争端的态度，将决定一名总统候选人的爱国程度，以及会大多大程度上愿意为菲律宾的主权站出来。
但他强调，南海问题的严重度也取决於该区域的情势，如果南海局势在竞选期间升温，那就会在选战中扮演重要角色，不过在这之前，当然「会有更紧迫的(菲律宾)国内问题」。
长期研究菲律宾选举的菲律宾大学政治学系助理教授安天浩（Enrico Gloria）认为 ，比起南海争议等外交政策，菲律宾人更重视选候选人的人格特质以及对於个人的期待。
他向德国之声说：「候选人捍卫主权的行为或立场，可以增加自身名气，但不见得能反映在支持度上。」他并说，虽然南海争端及对中国的态度是个选举议题之一，在总统候选人的辩论上也会是个题目，但并非影响选情的重要因素。
安天浩举例，参选人罗贝多反中立场鲜明，捍卫南海主权态度强硬，但民调支持度仍落後於小马科斯。根据菲律宾社会气象站（SWS）11月中的民调显示，小马科斯的支持率47%，其遥遥领先反对阵营领袖罗贝多的18%，接着才是马尼拉市长莫雷诺13%。
正因南海争议态度并非动摇选情关键，安天浩认为，最近杜特尔特在南海议题上的对中国态度转为强硬与选举应该无关，比较像是在结束任期前要展现成果。
最近，杜特尔特在一场习近平参与的峰会上表示，他对近期菲中在南海的争端感到「厌恶」。安天浩向德国之声指出：「杜特尔特剩下几个月就要下台了，他想让菲律宾人看到他做了哪些事情，这也是他对选民的承诺。」
不过，菲律宾研究员瑞杰龙则称，这的确有可能是为了选举才改变态度，但这也是基於公众压力，毕竟杜特尔特过去也曾对中国发表过类似的声明，因此必须继续观察。
明年五月将举行的菲国大选，攸关马尼拉未来是否继续与北京继续友好，又或是回到杜特尔特上任前的菲美的紧密关系。
安天浩指出，「中国议题」在杜特尔特上任後与中国建立友好关系才开始成为焦点。他认为，目前呼声最高的小马科斯对中国的态度，可能和杜特尔特差不多，也就是和中国保持友好关系，这是因为「中国仍能为菲律宾带来一些经济利益，这也代表捍卫南海主权上较弱的态度」。
但他表示，小马科斯的外交政策可能和杜特尔特些微不同，像是与菲律宾与美国的关系就不会太差。他说：「小马科斯不会像杜特尔特那样，威胁要废除「军队互访协定」（VFA），因为大部分的菲律宾人仍是比较喜欢美国。」
香港媒体《南华早报》日前曾引述菲律宾分析人士认指出，中国希望小马科斯担任下任菲律宾总统，因为他的父亲斐迪南·马可仕（Ferdinand Marcos ）在46年前与中国建交。瑞杰龙向德国之声表示，他同意这样的看法，并说：「这可能是真的，因为马科斯家族也一直与中国人非常友好。」
不过他也强调，当年也是小马科斯的父亲要求菲律宾在南沙群岛的的主权要合法化，并在该岛上部署菲律宾军队。马可仕执政期间，占领南沙群岛多个岛屿并设立「卡拉延市」，但一直不被中国及越南所承认。
中国大使馆10月19日邀请小马科斯作为「荣誉嘉宾」，参加一场「中菲高层交往照片墙」揭幕仪式，墙上挂有他父亲的照片。小马科斯和中国驻菲大使黄溪连各自坐在其国旗下，宛如正式的外交会议，显示中国与小马科的关系密切。
瑞杰龙指出，「对自己友好的候选人当选，符合每个大国的国家利益，但更重要的是，选举将由菲律宾人民的意志来决定，这将首先考虑到菲律宾的国家利益。」
菲律宾前海军副司令裘德·王向德国之声指出，竞选活动要在明年年初才正式开始，目前说谁会赢得明年的选举为时过早。不过他说：「美中竞争将会影响所有总统候选人各自的外交政策，以及公共讨论。」
菲律宾专栏作家奥斯汀·王（Austin Ong）则认为，菲国大选并非美中角力的中心，「特别是习近平与拜登团队已直接沟通」。他强调，比起中美博弈，菲律宾大选的重要性更关乎当地的复苏和发展，特别是面对东盟邻国也在加速发展，挑战之大。
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近来菲律宾一桩弊案引发高度关注，旅居当地的中国商人杨鸿明是案件主角。他游走菲律宾与中国间经商致富，还官拜总统杜特尔特顾问，是习近平访菲国宴的座上宾。不过他的争议事件最近却一桩桩被揭露出来。