菲律宾高级将领：今后将按照“比例原则”予以反击

菲律宾武装部队总参谋长表示，今后在南中国海将采取同等程度的武力进行自卫。他说：“如果对方使用刀具，我们的人员也会使用刀具。”他还要求中国为损坏菲律宾船只赔偿100万美元并要求中方归还7支步枪。

（德国之声中文网）菲律宾武装部队总参谋长布劳纳（Romeo Brawner Jr.）周四（7月4日）表示，如果菲律宾军队在存在主权争议的南中国海再次遭到中国海警的攻击，他们将以“同等程度的武力”自卫。

6月17日，菲律宾海军人员在试图向“马德雷山号”登陆舰执行轮调和补给任务时遭到中国海警船德拦截。中国海警使用了砍刀、刀具和长矛。在双方冲突的过程中，中国海警使用刀刃刺穿了菲律宾军方人员搭乘的刚性充气艇 (RHIB)，并摧毁了气艇的通讯和导航设备。另外还有一艘船只受损。菲律宾海军特种作战大队 (NAVSOG)一名成员的右手拇指在船只撞击时被切断。

菲律宾武装部队总参谋长布劳纳要求中国为两只受损的船只赔偿6000万比索，约合100万美元。并要求中方归还缴获的7支步枪。

中国外交部7月2日发表声明称，外交部副部长陈晓东同菲律宾外交部副部长拉扎罗（Theresa Lazaro）在马尼拉共同主持召开中菲南海问题双边磋商机制（BCM）第九次会议。双方就南海形势特别是管控仁爱礁（阿云津礁，国际上称第二托马斯礁）局势交换了意见。

美联社引述菲方一名不具名官员的说法表示，菲律宾方面向中方转达了要求给与经济赔偿并归还武器，同时对中国海警的做法提出强烈抗议。但是中方代表没有立即做出回应。

中国外交部发言人毛宁周四在例行记者会上表示：“菲方非法运补挑衅在先，中方维权执法正当合法，菲方应当为其侵权行径承担后果。”

布劳纳在一场新闻发布会上还表示，今后将采取同等程度的武力进行自卫，例如“如果对方使用刀具，我们的人员也会使用刀具，仅此而已，这符合比例原则”。

“当我说我们会反击时，我的意思是我们不会像上次那样被欺负，因为我们的对手当然有武器。”布劳纳说道。但他没有进行详细说明。

他还说，菲律宾军方可能还要求中国支付拇指被撞断的菲军方人员的手术费用。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

南海主权争端涉及中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾，长期以来被视为地区导火索。

美联社指出，南海冲突如果升级为武装冲突，美国可能会面临与中国对峙的局面。华盛顿曾多次警告说，如果菲律宾军队、船只和飞机包括在有争议的水域遭到武装袭击，它有义务保卫菲律宾。菲律宾是美国在亚洲最早签订共同防御条约的盟友。

中国和菲律宾互相指责对方挑起上个月在仁爱礁的冲突。北京指责菲律宾船只不顾多次警告进入“中国领海”，促使其海警人员被迫采取行动。菲律宾方面则称，其海军人员正在向驻扎在领土前哨的菲律宾部队运送食品和其他物资，当时中国海警人员乘坐至少8艘船袭击了他们。

菲律宾武装部队总参谋长布劳纳和其他高级军事指挥官一起与总统马科斯举行了闭门会议。他转达总统马科斯的命令称，菲律宾军队应采取措施缓解争议水域的紧张局势。

布劳纳说：“我们希望避免战争。”但他补充说，军方绝不会允许任何国家践踏菲律宾的领土主权。

（美联社）

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