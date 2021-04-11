菲律宾频频抗议中国渔船在争议海域“非法停留”

（德国之声中文网） 上个月，菲律宾方面称，200多艘中国海上民兵驾驭的渔船集结在菲律宾专属经济区内，“具有威胁性”。美国和日本等国家都对中国的意图表示担忧。

菲律宾外交部长特奥多罗·洛钦(Teodoro Locsin)在推特上表示："他们真的是在法律规定属于我们的水域捕鱼。"

菲律宾政府下属的南中国海行动小组说，这些船长约60米，每天可以捕获一吨鱼。菲律宾方面表示，截至周日，有240艘船停在菲律宾水域的各个区域，其中包括牛轭礁附近的9艘。

本周一晚些时间，这个工作组发出的一份声明中指出，"中国船只不断涌入这片海域，对航行安全、海上生命安全构成威胁，并妨碍了菲律宾人从专属经济区获取海洋利益的专属权利"。

中国驻马尼拉大使馆和中国外交部并未立即回复路透社的相关问询。

此前中国官方曾多次公开表示，“牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼，近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常”。中国官方还强调，这些渔船并不是武装船只。

2016年杜特尔特开始担任菲律宾总统以来，他给外界留下的印象是常常对美国表现出强硬态度，同时又寻求改善同北京之间的关系。但是中国在南海问题上的强硬做法，有时也会让杜特尔特感受到来自国内的更多压力。

据报道，四艘菲律宾海军军舰已前去支援在牛轭礁、礼乐滩和南沙群岛的海岸警卫队和渔船。

菲律宾军方发言人阿雷瓦罗（Edgard Arevalo）说：“我们要明白，如果我们说一个地区属于我们，我们的人就得到那里去。”

洪沙/张筠青 （路透社）

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