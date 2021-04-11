菲律宾频频抗议中国渔船在争议海域“非法停留”

菲律宾外交部表示，本周一（4月12日）召见中国驻菲律宾大使黃溪連表达不满中国渔船迟迟不肯离开南海牛轭礁一带的海域之后，又两次提出外交抗议。
（德国之声中文网） 上个月，菲律宾方面称，200多艘中国海上民兵驾驭的渔船集结在菲律宾专属经济区内，“具有威胁性”。美国和日本等国家都对中国的意图表示担忧。
菲律宾外交部长特奥多罗·洛钦(Teodoro Locsin)在推特上表示："他们真的是在法律规定属于我们的水域捕鱼。"
菲律宾政府下属的南中国海行动小组说，这些船长约60米，每天可以捕获一吨鱼。菲律宾方面表示，截至周日，有240艘船停在菲律宾水域的各个区域，其中包括牛轭礁附近的9艘。
本周一晚些时间，这个工作组发出的一份声明中指出，"中国船只不断涌入这片海域，对航行安全、海上生命安全构成威胁，并妨碍了菲律宾人从专属经济区获取海洋利益的专属权利"。
中国驻马尼拉大使馆和中国外交部并未立即回复路透社的相关问询。
此前中国官方曾多次公开表示，“牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼，近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常”。中国官方还强调，这些渔船并不是武装船只。
2016年杜特尔特开始担任菲律宾总统以来，他给外界留下的印象是常常对美国表现出强硬态度，同时又寻求改善同北京之间的关系。但是中国在南海问题上的强硬做法，有时也会让杜特尔特感受到来自国内的更多压力。
据报道，四艘菲律宾海军军舰已前去支援在牛轭礁、礼乐滩和南沙群岛的海岸警卫队和渔船。
菲律宾军方发言人阿雷瓦罗（Edgard Arevalo）说：“我们要明白，如果我们说一个地区属于我们，我们的人就得到那里去。”
洪沙/张筠青 （路透社）
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马尼拉表示，正派遣军机监视南海牛轭礁附近的数百艘中国船只。菲律宾怀疑，这些是中方的“民兵船”，北京则否认这一说法，称只是渔船在避风。中方专家更发文指出某些国家在“大肆炒作”，中国正就南海问题积极与东盟国家合作。