 菲律宾谴责中国再次拦截菲船只 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2024

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时政风云

菲律宾谴责中国再次拦截菲船只

菲律宾周日（2月25日）指责中国海警2月22日试图拦截一艘向渔民运送燃料和物资的菲律宾政府船只，这是两周内在有争议的黄岩岛附近发生的第二起此类事件。

菲律宾一艘充气船（左中）正在斯卡伯勒浅滩（中称黄岩岛）附近向渔民运送补给

菲律宾海岸警卫队收到的拍摄于2月22日的照片显示，菲律宾一艘充气船（左中）正在斯卡伯勒浅滩（中称黄岩岛）附近向渔民运送补给，中国海警人员的船只（中右）对其进行跟踪。

（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队表示，2月22日，菲律宾渔业和水产资源局桑代拿督号（BRP Datu Sanday）在斯卡伯勒浅滩（中称黄岩岛）附近向渔民提供燃料时遭到一艘中国海警船和另外三艘中国船只的骚扰。四艘中国船只中的三艘来到距离桑代拿督号船头100米以内的地方。菲方报告还列出中国船只做出跟踪、干扰船只应答器等"危险动作"。

菲律宾海岸警卫队南海问题发言人杰伊·塔里拉准将（Jay Tarriela）表示，桑代拿督号的船长仍表现出了出色的航海技术，并成功避开了拦截企图。

北京方面就该事件有不同版本的表述。中国海警局新闻发言人甘羽表示，2月22日至23日，菲律宾渔业和水产资源局3002船不顾中方一再劝阻和警告，执意侵闯中国黄岩岛邻近海域。中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲船采取跟监外逼、航路管制等必要措施予以驱离，现场操作专业规范、正当合法、理性克制。该发言人还指责菲方行为侵犯中方主权，严重违反国际法和国际关系基本准则。中国海警依法在中国管辖海域开展维权执法活动一以贯之，坚决维护国家主权和海洋权益。

中菲海上争端加剧

近几个月来，中菲海上争端明显加剧，两国船只发生多起相撞事件

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

上周，菲律宾的桑代拿督号（3002船）在斯卡伯勒浅滩（中称黄岩岛）附近水域也遭到中方船只的拦截

中国声称对几乎整个南中国海拥有主权。文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南也声称拥有南中国海部分海域的主权。2016年，海牙国际仲裁法院宣布，中国对九段线范围内的资源拥有"历史性权利"的主张并无法律基础，违反了《联合国海洋法公约》。此外，海牙国际仲裁法院认为，天然状态下的黄岩岛、美济礁、仁爱礁和渚碧礁只是低潮高地，不能产生领海、专属经济区或界定大陆架，中国大陆在低潮高地建造人工岛的行为被认为侵犯了菲律宾的主权权利。2012年，中国夺取了黄岩岛的控制权。 据马尼拉称，此后，北京派出巡逻艇前往该地区，阻止菲律宾渔船进入鱼类丰富的该水域。

  • 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    麻烦不断的邻居

    中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

  • 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    南海仲裁

    2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

  • 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    杜特尔特：一纸空文

    2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

  • 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

    难做好邻居的中国与菲律宾

    亲中疏美

    普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

  • 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

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    外交转向

    2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

  • 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

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    两国关系“并非只有南海”

    2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

  • 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

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    增加美军进驻基地

    2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

  • 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

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    “马德雷山”号

    菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

  • 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。

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    水炮、激光——危险动作频频

    2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。


德国也对中国提出批评

德国外交部长贝尔博克今年1月访问菲律宾期间，批评了中国海警船在南中国海的行为，包括使用激光和水炮等。她说，中国海警在那里的危险行动侵犯了菲律宾及其他邻国的权利和经济发展机会，威胁自由航行，引发欧洲的关切。全球三分之一的海上贸易经过南中国海。

（法新社等）

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