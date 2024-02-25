菲律宾谴责中国再次拦截菲船只

菲律宾周日（2月25日）指责中国海警2月22日试图拦截一艘向渔民运送燃料和物资的菲律宾政府船只，这是两周内在有争议的黄岩岛附近发生的第二起此类事件。
（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队表示，2月22日，菲律宾渔业和水产资源局桑代拿督号（BRP Datu Sanday）在斯卡伯勒浅滩（中称黄岩岛）附近向渔民提供燃料时遭到一艘中国海警船和另外三艘中国船只的骚扰。四艘中国船只中的三艘来到距离桑代拿督号船头100米以内的地方。菲方报告还列出中国船只做出跟踪、干扰船只应答器等"危险动作"。
菲律宾海岸警卫队南海问题发言人杰伊·塔里拉准将（Jay Tarriela）表示，桑代拿督号的船长仍表现出了出色的航海技术，并成功避开了拦截企图。
北京方面就该事件有不同版本的表述。中国海警局新闻发言人甘羽表示，2月22日至23日，菲律宾渔业和水产资源局3002船不顾中方一再劝阻和警告，执意侵闯中国黄岩岛邻近海域。中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲船采取跟监外逼、航路管制等必要措施予以驱离，现场操作专业规范、正当合法、理性克制。该发言人还指责菲方行为侵犯中方主权，严重违反国际法和国际关系基本准则。中国海警依法在中国管辖海域开展维权执法活动一以贯之，坚决维护国家主权和海洋权益。
近几个月来，中菲海上争端明显加剧，两国船只发生多起相撞事件。
上周，菲律宾的桑代拿督号（3002船）在斯卡伯勒浅滩（中称黄岩岛）附近水域也遭到中方船只的拦截。
中国声称对几乎整个南中国海拥有主权。文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南也声称拥有南中国海部分海域的主权。2016年，海牙国际仲裁法院宣布，中国对九段线范围内的资源拥有"历史性权利"的主张并无法律基础，违反了《联合国海洋法公约》。此外，海牙国际仲裁法院认为，天然状态下的黄岩岛、美济礁、仁爱礁和渚碧礁只是低潮高地，不能产生领海、专属经济区或界定大陆架，中国大陆在低潮高地建造人工岛的行为被认为侵犯了菲律宾的主权权利。2012年，中国夺取了黄岩岛的控制权。 据马尼拉称，此后，北京派出巡逻艇前往该地区，阻止菲律宾渔船进入鱼类丰富的该水域。
德国外交部长贝尔博克今年1月访问菲律宾期间，批评了中国海警船在南中国海的行为，包括使用激光和水炮等。她说，中国海警在那里的危险行动侵犯了菲律宾及其他邻国的权利和经济发展机会，威胁自由航行，引发欧洲的关切。全球三分之一的海上贸易经过南中国海。
（法新社等）
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一艘菲律宾海岸警卫队橡皮艇飞速奔驰，三艘中国快艇在后面紧追不舍。这样的紧张场面周五在南中国海再次上演。美国国务院发言人表示，面对中国的“一再骚扰”，美国与菲律宾“肩并肩站在一起”。
中国和菲律宾之间再次出现摩擦：菲律宾谴责中国海警船攻击其给渔船运送物资的政府补给船。菲律宾官员表示船只是给贫困渔船运送燃料和圣诞食品礼包的，中方阻止人道援助的行为非法且不人道。美国驻菲大使也发出谴责。