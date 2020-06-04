菲律宾记者雷萨被判诽谤罪成 刑期最高六年

(德国之声中文网) 6月15日，马尼拉法院认定雷萨(Maria Ressa)、以及她的新闻网站Rappler和前记者小桑托斯(Reynaldo Santos Jr.)诽谤一名富商的罪名成立。两人皆被判处六个月至六年有期徒刑，但在他们完成所有上诉程序之前，不会被立即收监服刑。

雷萨在受审之后接受媒体提问时说，她相信这次判决别具意义: 「这次审判不只是对菲律宾的媒体，而是对全世界的新闻自由都会造成影响。」

她说:「我想我们正在重新定义世界会怎么样、新闻要成为什么样子。」她说:「我们是否会失去新闻自由，还是我们要坚守原则，更好的捍卫宪法赋予我们的权利?」

雷萨认为，这次审判十分重要，也将会透过社群媒体扩散出去，在世界各地造成回响。她表示，调查新闻在这个时代格外重要，她也鼓励其他媒体工作者要继续努力，就算面临政府强权也不要轻易屈服。

菲律宾新闻自由堪忧

15日在法庭审理的这个案件是关于该媒体一篇2012刊登、2014年更新的报导。该报导引用来源不明的机密资料，指涉一名商人涉嫌谋杀、人口贩卖与毒品走私，遭到该商人批评报导不实，涉嫌诽谤。

商人肯格(Wilfredo Keng)说Rappler拒绝将该报导从网站上移除，也拒绝发表从他的立场出发的报导。 他在法庭上提出政府证明，表明他没有犯罪记录。他提出5000万比索(100万美元)的损害赔偿，并表示如果他赢了这个案子，将会将理赔金全数捐出。

Rappler的律师反驳，该报导的内容是引述情报机构的报告，而且肯格提告的时间点已经是报导发出的五年以后，已经超过菲律宾法律规定的一年追溯期。

2019年雷萨被捕时，雷萨的法律团队也曾抗议，表示菲律宾规范网路言论的法律生效的时间比报导发出的时间晚了好几个月，且该法不溯及既往，指控无效；但是政府却认为该报导在2014年进行过更新，符合被告条件。虽然雷萨之后获得保释，但仍面临法庭判决。

雷萨是新闻网站拉普勒(Rappler)的创办人兼执行长，也被时代杂志评选2018年的「年度人物」之一。同年，她也因在菲律宾争取新闻自由，获得保护记者组织(Committee to Protect Journalists)的新闻自由奖。她也是无国界记者组织「资讯与民主委员会」的成员之一，协助起草该组织的国际宣言。

张慈/杨威廉 (综合报导)