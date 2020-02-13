菲律宾解除对台旅游禁令

(德国之声中文网) 菲律宾总统发言人帕内洛（Salvador Panelo）在一份声明中称，“鉴于台湾方面（针对病毒）所采取的严格措施”，菲律宾方面同意解除对台湾的旅行禁令。

据台媒援引台湾外交部报道称，菲律宾方面与台方在周五（2月14日）达成决议，宣布立即取消相关禁令。

菲律宾做出撤销对台旅游禁令的决定前，台北警告称，若菲方拒绝撤销禁令的话，可能采取反制措施。台湾外交部发言人欧江安此前在台北向媒体表示，若菲国一意孤行，台方有对应方案，但是并未说明具体措施，仅称正在等待菲律宾政府的新决定。

马尼拉机场的旅客也戴起了口罩

目前有超过11万菲律宾人在台湾务工。菲律宾本周曾表示，基于一个中国政策，将台湾纳入该国对中国实施的旅行禁令中。

台湾和菲律宾拥有紧密的经济和文化关系，但是没有正式建交。因为正如大部分国家，菲律宾只承认北京政府。

台湾反复强调，台湾目前有18例新冠病毒疾病（COVID-19）确诊病例，与中国的近六万多确诊人数有着天壤之别，而世界卫生组织奉行的"一中政策"误使其他国家认为台湾也面临同样严重的疫情。

安静/叶宣（路透社等）