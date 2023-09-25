菲律宾表示将拆除中国在南海设置的浮动屏障

（德国之声中文网）菲律宾方面在周日（9月24日）发布的照片显示，中国在两国存在主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设置了浮动屏障，阻止菲律宾渔民进入该岛礁打鱼，中国海警船则在附近海域巡逻。马尼拉表示将会捍卫其渔民的权益。
“我们对中国海警设置浮动屏障的做法表示谴责”，菲律宾国家安全顾问阿尼奥（Eduardo Año）在周一的一份声明中表示，中方的相关做法损害了菲律宾渔民的传统捕鱼权。他还说，菲方将采取“一切合适行动以移除这些屏障”。
菲律宾外交部也在周一表示，中方设置浮动屏障的做法违反了国际法，菲方将会“采取一切合适措施来保护我们的国家主权和我们渔民的生存基础”。
这张图片拍摄于9月22日，显示中国海岸警卫队人员在斯卡伯勒浅滩（中国称“黄岩岛”）守卫浮动屏障
据路透社报道，菲律宾海岸警卫队周五（9月22日）进行例行巡逻时发现了这一大约300米长的浮动屏障。
被中国人称为黄岩岛的斯卡伯勒浅滩，距离菲律宾西北海岸230公里，位于菲律宾的专属经济区内。中华人民共和国、中华民国以及菲律宾都声称对该地享有主权。该岛目前被中国实际控制。
2012年4月，菲律宾和中国船只在该浅滩发生对峙，马尼拉因此向国际法庭起诉北京。海牙国际仲裁法庭于2016年做出了有利于菲律宾的裁决，称中国对整个南海的主权诉求没有法律及历史依据，但中国不承认该法庭有南海问题的管辖权，并拒绝这一仲裁结果。
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中国外交部发言人汪文斌指责菲律宾方面的一艘公务船，“在未经中方允许的情况下，擅自闯入黄岩岛附近海域”，“中国海警依法采取必要措施”
北京：“菲律宾公务船企图冲撞黄岩岛”
在9月25日的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌对菲律宾方面谴责中方设置浮动屏障回应称，“黄岩岛是中国的固有领土，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。”
汪文斌还提到，9月22日，菲律宾渔业与水产资源局的一艘公务船“在未经中方允许的情况下，擅自闯入黄岩岛附近海域，并企图冲撞黄岩岛潟湖”。他说：“中国海警依法采取必要措施，对菲方船只拦阻驱离，有关操作专业克制。”
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（路透社等）
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中国南海“微整形”工程 效果清晰可见
接近完工
2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。
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岛上设施
这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。
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赤瓜礁
中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。
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军事基地？
从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。
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飞速建设
南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。
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防空塔
根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。
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如何造岛
扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。
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“沙土长城”
中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。
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美国的担忧
华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。
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生态影响
菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。
作者: Gabriel Domínguez