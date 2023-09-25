菲律宾表示将拆除中国在南海设置的浮动屏障

（德国之声中文网）菲律宾方面在周日（9月24日）发布的照片显示，中国在两国存在主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设置了浮动屏障，阻止菲律宾渔民进入该岛礁打鱼，中国海警船则在附近海域巡逻。马尼拉表示将会捍卫其渔民的权益。

“我们对中国海警设置浮动屏障的做法表示谴责”，菲律宾国家安全顾问阿尼奥（Eduardo Año）在周一的一份声明中表示，中方的相关做法损害了菲律宾渔民的传统捕鱼权。他还说，菲方将采取“一切合适行动以移除这些屏障”。

菲律宾外交部也在周一表示，中方设置浮动屏障的做法违反了国际法，菲方将会“采取一切合适措施来保护我们的国家主权和我们渔民的生存基础”。

据路透社报道，菲律宾海岸警卫队周五（9月22日）进行例行巡逻时发现了这一大约300米长的浮动屏障。

被中国人称为黄岩岛的斯卡伯勒浅滩，距离菲律宾西北海岸230公里，位于菲律宾的专属经济区内。中华人民共和国、中华民国以及菲律宾都声称对该地享有主权。该岛目前被中国实际控制。

2012年4月，菲律宾和中国船只在该浅滩发生对峙，马尼拉因此向国际法庭起诉北京。海牙国际仲裁法庭于2016年做出了有利于菲律宾的裁决，称中国对整个南海的主权诉求没有法律及历史依据，但中国不承认该法庭有南海问题的管辖权，并拒绝这一仲裁结果。

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北京：“菲律宾公务船企图冲撞黄岩岛”

在9月25日的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌对菲律宾方面谴责中方设置浮动屏障回应称，“黄岩岛是中国的固有领土，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。”

汪文斌还提到，9月22日，菲律宾渔业与水产资源局的一艘公务船“在未经中方允许的情况下，擅自闯入黄岩岛附近海域，并企图冲撞黄岩岛潟湖”。他说：“中国海警依法采取必要措施，对菲方船只拦阻驱离，有关操作专业克制。”

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（路透社等）

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