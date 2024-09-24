菲律宾称过去7天有251艘中国船只进入其海域

菲海军称，9月17日到23日之间的一周内，在“西菲律宾海”海域监测到的中国船只数量达到251艘，为今年以来最高纪录。

（德国之声中文网）菲律宾海军方面周二表示，9月17日到23日之间的一周内，在“西菲律宾海”海域监测到的中国船只数量达到251艘，为今年以来最高纪录。



西菲律宾海是菲律宾政府对南中国海菲律宾200海里专属经济区的称呼。2012年，马尼拉政府将“南中国海”更名为“西菲律宾海”。目的在于强化菲律宾对相关岛礁和海域的主权声索。



菲律宾海军发言人罗伊·特立尼达（Roy Vincent Trinidad）周二在新闻发布会上表示，9月17日至23日为期一周的监测中，共记录到28艘中国海警船、16艘解放军海军军舰、204艘中国海上民兵船和3艘中国科考船。



此前一周菲军方监测到的中国各类船只总数为157艘。



特立尼达海表示，菲律宾海岸警卫队的巡逻舰特雷莎·马格巴努阿号（Teresa Magbanua）撤离萨比纳礁（Sabina Shoal，中国称仙宾礁）之后，菲方在萨比纳礁和第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中方称仁爱礁）附近发现大量的中国船只。

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近期，菲律宾海上警卫队和海军向搁浅仁爱礁的老旧登陆舰“马德雷山号”的运补任务都遭到中国船只的阻拦、撞击或骚扰。



特立尼达补充说，中国船只通常只在恶劣天气时离开，但一旦该区域安全，就会返回。



他强调说，中国船只出现在菲律宾专属经济区仍属于“非法行为”。

（德新社）

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