菲律宾称超过135艘中国船只分散在菲经济专属区

（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队（PCG）周日（12月3日）表示，超过135艘中国船只分散在巴拉望岛（Palawan Island）以西大约320公里处的圣灵礁（Whitsun Reef）附近。菲律宾方面将圣灵礁称为朱利安·菲利普礁（Julian Felipe Reef）。中国称其为牛轭礁。

菲律宾海岸警卫队称，这些船只的数量日益增多，“令人感到震惊”。

圣灵礁距离中国海南岛1000多公里。

菲律宾方面还表示，11月13日清点出111艘中国“海上民兵船”分散在这一海域，但是本周六（12月2日），这一数字已经超过135艘。

菲律宾海岸警卫队表示，警卫队用无线电向中国船只发出呼叫，但是没有得到任何应答。海岸警卫队周日公布了拍摄到的影像，中国的船只或排成列，或分散在周围。

2021年，马尼拉方面也曾指控中国200多艘船只停靠在圣灵礁附近。中国方面则坚称渔船只是在那里躲避恶劣的海上天气。

本周五（1日），菲律宾国家安全顾问阿诺（Eduardo Ano）在访问菲律宾实际控制的派格阿萨岛（Pagasa Island，中国称中业岛）时宣布，菲律宾正在这座岛上建立海岸警卫队站，以加强对在该海域的中国船只的监控。这座岛屿是南沙群岛的一部分，菲中两国都宣称拥有主权。派格阿萨岛距菲律宾的巴拉望岛约430公里，距中国的海南岛900多公里，是菲律宾在南沙群岛占据的9个岛礁之一。

菲律宾国家安全顾问阿诺说：“中国海警、海军和中国民兵的行为有时难以预测。他们不遵守国际秩序和法治。他们所描述的灰色地带策略……纯粹是霸凌的做法，完全非法。这在国际秩序中不可接受。”

他还说，派格阿萨岛上的菲律宾海岸警卫队站将配备包括雷达、卫星通信、海岸摄像头和船舶交通管理在内的先进系统”。该站已经建成，预计明年初投入运营。他还表示，实时数据的收集将对竞争对手的行为产生影响，尤其是“游戏规则改变者”中国。

中国宣称对南中国海大部分水域都拥有主权，而且无视国际法庭做出的一项裁决。

近些年来，北京方面通过向有主权争议的水域派遣船只进行巡逻，建造人工岛屿和军事设施来强化其立场。

（法新社）

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