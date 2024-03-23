菲律宾称其补给船遭中国海警水炮袭击

（德国之声中文网）菲律宾指控中国海警周六（3月23日）上午在该国附近的一个礁石海域阻挡一艘菲律宾补给船，并发射水炮对其进行破坏。

菲律宾军方称，这次长达近一个小时的袭击发生在有争议的南中国海第二托马斯浅滩（又称阿云津礁，中国称仁爱礁）附近。最近几个月里，中国船只曾在那里发射过水炮，并在类似的对峙中与菲律宾船只相撞。

菲律宾军方公布的视频片段显示，一艘白色船只用水炮反复冲击与它并排航行的另一艘船只。其中一个片段显示，两艘白色船只同时向另一艘船只喷水。

另一个片段显示，一艘标有“中国海警”字样的白色船只越过一艘灰色船只的船头——菲律宾军方确认该船为菲律宾补给船尤娜扎-五月4号艇（Unaizah May 4，UM4）。该船于3月5日中国海警在同一海域的水炮袭击中受损，当时造成四名船员受伤。

这个视频拍摄于周六上午，当时UM4正在驶往阿云津礁的途中。

菲律宾军方在一份声明中说：“由于中国海警（CCG）船只持续发射水炮，补给船UM4在上午08:52左右遭受严重破坏。”菲律宾军方没有说明损坏的性质，也没有说明是否有人员伤亡。

菲律宾军方在一份最新消息中说，尽管遭到袭击，但受损船只和一艘前来援助的海岸警卫队护卫舰后来还是将货物和六名海军人员送到了菲律宾哨所。

菲律宾军方还公布了另一段视频，称这是在水炮袭击后拍摄的，视频显示一艘中国船只部署了“浮动障碍物，以阻止任何船只进一步进入该浅滩”。

1999年，菲律宾政府将二战时期美军遗留下来的马德雷山号登陆舰拖往南中国海，故意搁浅“坐滩”在位于其200英里专属经济区内的第二托马斯礁，并派驻海军陆战队队员驻守，使得这里成为菲律宾在与中国等国家存在主权争议的南沙群岛的前哨站。

中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，并无视国际仲裁法院的裁决。2016年，菲律宾赢得了一项针对中国的国际仲裁裁决，仲裁庭宣告北京对南中国海大部分地区的主权主张无效。

中国海警局发言人甘羽在一份声明中说，“菲运补船不顾中方多次劝阻警告和航路管制，仍强行冲闯侵入”，并称“中国海警依法依规实施规制、拦阻、驱离，处置合理合法、专业规范”。声明说：“我们正告菲方：玩火者必自取其辱，中国海警全时严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益。”

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



“阻碍和包围”

上一次对抗发生四天前。刚刚访问菲律宾的美国国务卿布林肯表示，美国将恪守其“铁一般坚定”的承诺，保卫长期盟友菲律宾免受他国在南海的武装袭击。

在布林肯访问马尼拉两天后，中国海岸警卫队也试图驱赶在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）附近的两个珊瑚礁登陆的菲律宾科学家。斯卡伯勒浅滩是另一个有争议的南海礁域。

菲律宾军方的一份声明说，两艘菲律宾海岸警卫队船只和两艘菲律宾海军舰艇于周六加入了UM4的护航。

该声明补充说：“这次特殊任务是为了确保马德雷山号登陆舰上有足够的兵力，因为最近有一名需要重症监护的人员撤离。”

菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在另一份声明中说，菲律宾护卫舰卡布拉号（BRP Cabra）在周六早上遭3艘中国海警和其他船只“阻碍和包围”。

他说，“由于中国海上部队不负责任的挑衅行径”，卡布拉号未能靠近补给船。

（法新社）

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