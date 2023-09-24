菲律宾称中国设浮动屏障阻拦菲渔民

（德国之声中文网）菲律宾周日（9月24日）指责中国在南中国海一处有争议的海域设置了一个"浮动屏障"，旨在阻止菲律宾渔民进入该域捕鱼。

路透社报道，菲律宾海岸警卫队周五进行例行巡逻时发现了这一大约300米长的浮动屏障。

菲律宾海岸警卫队发言人塔里拉（Jay Tarriela）周日（9月24日）在X平台发文称，菲律宾海岸警卫队和渔业水产资源局"强烈谴责"中国在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）部分海域设置的隔离栏。他批评称，浮障 "阻止了菲律宾渔船进入浅滩，剥夺了他们的捕鱼和生计活动的权利。"

被中国人称为黄岩岛的斯卡伯勒浅滩，距离菲律宾西北海岸230公里，位于菲律宾的专属经济区内。中华人民共和国、中华民国以及菲律宾都声称对该地享有主权。该岛目前被中国实际控制。

2012年4月，菲律宾和中国船只在该浅滩发生对峙，马尼拉因此向国际法庭起诉北京。海牙国际仲裁法庭于2016年做出了有利于菲律宾的裁决，称中国对整个南海的主权诉求没有法律及历史依据，但中国不承认该法庭有南海问题的管辖权，并拒绝这一仲裁结果。

在菲律宾杜特尔特担任总统期间，中菲关系保持了一段相对平静的时期，但小马科斯2022年年中上台后，马尼拉将重心转向支持盟友美国，与中国的关系尤其在南海问题上陷入僵局。2023年春季，菲律宾同美国签署协议增加4个美国可以使用的军事基地，随后不久，发生了中国海警船使用激光照射菲律宾船只的事件。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。