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菲律宾称中国民兵船“故意侧撞”菲方船只

2024年10月15日

菲律宾渔业和水产资源局（BFAR）表示，一艘中国民兵船上周五在南海的派格阿萨岛(中国称中业岛)附近“故意侧撞”在那里巡逻的一艘菲律宾船只。

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菲律宾和中国船只在争议水域已多次发生碰撞事件
菲律宾和中国船只在南中国海争议水域已多次发生碰撞事件图像来源: Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）菲律宾渔业和水产资源局（BFAR）在周一(10月14日)晚间发表声明称，一艘中国民兵船上周五在南中国海的派格阿萨岛(中国称中业岛)附近"故意侧撞"一艘菲律宾民用巡逻船，导致该船的右舷船头受损。

菲律宾公布的视频显示，一艘船首编号为 00108 的中国船只靠近菲律宾民用巡逻船只"拿督卡拜洛号"(BRP Datu Cabaylo)后与该船相撞。当时有两艘菲律宾船只在那里巡逻。

菲律宾方面称，尽管发生了这起事件，其船只仍继续执行任务。

菲律宾还指责中国维持一支海上民兵队伍，以强化在南中国海的存在。北京则坚称这些是民用船只。

中国外交部发言人毛宁本周二（10月15日）在例行记者会上就此事评论道: "据我了解，实际情况是菲方公务船在中国管辖海域以危险方式航行，并与在该海域正常作业的中国渔船发生擦碰。"

毛宁表示:"菲方上述行为侵犯了中方主权，严重威胁中方渔船和人员的安全。中方敦促菲方切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，停止任何可能导致局势复杂化的局面。"

中国和菲律宾在南中国海争议海域接连发生冲突。马尼拉指控中国海警的侵犯行为，而北京则称菲方一再挑衅和入侵领土。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞

中国对几乎整个南中国海提出主权主张，包括菲律宾占领实际控制的中业岛。海牙常设国际仲裁法院 2016 年对菲律宾提出的南海仲裁案作出裁决，北京的主权声索主张没有国际法基础。但北京不承认裁决。

 

（路透社）

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