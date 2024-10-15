菲律宾称中国民兵船“故意侧撞”菲方船只

菲律宾渔业和水产资源局（BFAR）表示，一艘中国民兵船上周五在南海的派格阿萨岛(中国称中业岛)附近“故意侧撞”在那里巡逻的一艘菲律宾船只。

（德国之声中文网）菲律宾渔业和水产资源局（BFAR）在周一(10月14日)晚间发表声明称，一艘中国民兵船上周五在南中国海的派格阿萨岛(中国称中业岛)附近"故意侧撞"一艘菲律宾民用巡逻船，导致该船的右舷船头受损。

菲律宾公布的视频显示，一艘船首编号为 00108 的中国船只靠近菲律宾民用巡逻船只"拿督卡拜洛号"(BRP Datu Cabaylo)后与该船相撞。当时有两艘菲律宾船只在那里巡逻。

菲律宾方面称，尽管发生了这起事件，其船只仍继续执行任务。

菲律宾还指责中国维持一支海上民兵队伍，以强化在南中国海的存在。北京则坚称这些是民用船只。

中国外交部发言人毛宁本周二（10月15日）在例行记者会上就此事评论道: "据我了解，实际情况是菲方公务船在中国管辖海域以危险方式航行，并与在该海域正常作业的中国渔船发生擦碰。"

毛宁表示:"菲方上述行为侵犯了中方主权，严重威胁中方渔船和人员的安全。中方敦促菲方切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，停止任何可能导致局势复杂化的局面。"

中国和菲律宾在南中国海争议海域接连发生冲突。马尼拉指控中国海警的侵犯行为，而北京则称菲方一再挑衅和入侵领土。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国对几乎整个南中国海提出主权主张，包括菲律宾占领实际控制的中业岛。海牙常设国际仲裁法院 2016 年对菲律宾提出的南海仲裁案作出裁决，北京的主权声索主张没有国际法基础。但北京不承认裁决。

（路透社）

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