菲律宾海警队指责中方使用激光照射导致船员短暂失明

菲律宾海岸警卫队表示，一艘中国海警船近日在有主权争议的南中国海向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾方面船员短暂失明。中国外交部则回应表示，中国海警船现场操作专业、克制，是在“依法维护中国主权和海上秩序”。
（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队周一（2月13日）在一份声明中说，该激光照射事件发生在2月6日，地点距离普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）大约20公里，菲律宾海军陆战队驻扎在那里。
这是菲律宾和中国的南海争议的最新一幕。中国对几乎整个南中国海提出主权要求，虽然海牙国际常设仲裁法院2016年的裁决并不支持中方主张、认为中方主张没有法律基础。
中菲海警船的"激光事件"发生前不久，美国和菲律宾刚刚同意恢复在该海域的联合巡逻，并达成协议、增加四个菲律宾军事基地供美军使用。这让美军可以使用的菲律宾军事基地总数达到9个。
作为长期盟友的美菲显然在寻求抗衡中国在该地区的军事崛起和影响力。除了中国和菲律宾外，越南、马来西亚、文莱等也都对这片海域提出主权主张。
菲律宾方面的声明称，上周事发时，菲律宾海岸警卫队船只正在为部队的"轮换和补给任务"提供支持，这些部队住在停泊于浅滩的一艘废弃军舰上，以维护马尼拉的领土主张。
声明表示，中国海岸警卫队的船只向菲律宾船只照射了两次"军用级别"的绿色激光灯，"导致舰桥上的船员短暂失明"，中方船只还做出"危险动作"，行驶至距离菲律宾船只约140米处。
菲律宾海岸警卫队说："（中方）蓄意阻挠菲律宾政府船只向我们的军事人员运送食品和物资.....是对菲律宾在西菲律宾海这一部分的主权权利的公然无视和明显侵犯。"马尼拉将紧靠其西部的水域称为西菲律宾海。
菲律宾海岸警卫队发言人巴利洛（Armando Balilo）称，尽管有干扰，但在第二托马斯浅滩的补给和部队轮换还是成功的。在菲律宾，私人船只通常被用来运送物资，海岸警卫队随行。菲律宾海岸警卫队还表示，中国的海岸警卫队和海上民兵船只在2022年8月时曾封锁菲律宾驻扎的浅滩，以阻止菲律宾政府船只到达部队。
菲律宾军方发言人阿吉拉尔（Medel Aguilar）呼吁北京"克制其部队，不要做出任何危及人民生命的挑衅行为"。
据路透社报道，中国外交部在面对菲律宾方面指责时回应称，中国海岸警卫队是依法采取行动，并敦促菲方切实尊重中国在南海的领土主权和海洋权益，避免采取"任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的行动"。
中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上表示，"仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲律宾海警船2月6日未经中方允许航入仁爱礁海域，中国海警船依据中国国内法和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，维护中国主权和海上秩序，现场操作专业、克制。"
菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在今年1月访华，与中国国家主席习近平会面。双方同意在两国外交部之间建立直通热线，以避免出现"误传和误会"。
目前尚不清楚，在最近的事件中两国是否使用了这条热线。汪文斌在周一表示，目前中菲双方正通过外交渠道就此保持着沟通。
（法新社等）
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