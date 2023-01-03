菲律宾海警队指责中方使用激光照射导致船员短暂失明

（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队周一（2月13日）在一份声明中说，该激光照射事件发生在2月6日，地点距离普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）大约20公里，菲律宾海军陆战队驻扎在那里。

这是菲律宾和中国的南海争议的最新一幕。中国对几乎整个南中国海提出主权要求，虽然海牙国际常设仲裁法院2016年的裁决并不支持中方主张、认为中方主张没有法律基础。

中菲海警船的"激光事件"发生前不久，美国和菲律宾刚刚同意恢复在该海域的联合巡逻，并达成协议、增加四个菲律宾军事基地供美军使用。这让美军可以使用的菲律宾军事基地总数达到9个。

作为长期盟友的美菲显然在寻求抗衡中国在该地区的军事崛起和影响力。除了中国和菲律宾外，越南、马来西亚、文莱等也都对这片海域提出主权主张。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



指责中方船只做出"危险动作"

菲律宾方面的声明称，上周事发时，菲律宾海岸警卫队船只正在为部队的"轮换和补给任务"提供支持，这些部队住在停泊于浅滩的一艘废弃军舰上，以维护马尼拉的领土主张。

声明表示，中国海岸警卫队的船只向菲律宾船只照射了两次"军用级别"的绿色激光灯，"导致舰桥上的船员短暂失明"，中方船只还做出"危险动作"，行驶至距离菲律宾船只约140米处。

菲律宾海岸警卫队说："（中方）蓄意阻挠菲律宾政府船只向我们的军事人员运送食品和物资.....是对菲律宾在西菲律宾海这一部分的主权权利的公然无视和明显侵犯。"马尼拉将紧靠其西部的水域称为西菲律宾海。

菲律宾海岸警卫队发言人巴利洛（Armando Balilo）称，尽管有干扰，但在第二托马斯浅滩的补给和部队轮换还是成功的。在菲律宾，私人船只通常被用来运送物资，海岸警卫队随行。菲律宾海岸警卫队还表示，中国的海岸警卫队和海上民兵船只在2022年8月时曾封锁菲律宾驻扎的浅滩，以阻止菲律宾政府船只到达部队。

菲律宾军方发言人阿吉拉尔（Medel Aguilar）呼吁北京"克制其部队，不要做出任何危及人民生命的挑衅行为"。

北京：中方维护中国主权和海上秩序

据路透社报道，中国外交部在面对菲律宾方面指责时回应称，中国海岸警卫队是依法采取行动，并敦促菲方切实尊重中国在南海的领土主权和海洋权益，避免采取"任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的行动"。

中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上表示，"仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲律宾海警船2月6日未经中方允许航入仁爱礁海域，中国海警船依据中国国内法和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，维护中国主权和海上秩序，现场操作专业、克制。"

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在今年1月访华，与中国国家主席习近平会面。双方同意在两国外交部之间建立直通热线，以避免出现"误传和误会"。

目前尚不清楚，在最近的事件中两国是否使用了这条热线。汪文斌在周一表示，目前中菲双方正通过外交渠道就此保持着沟通。

（法新社等）

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