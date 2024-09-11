菲律宾海军：最近一周监测到207艘中国船只

据菲律宾通讯社报道，菲海军在9月3日-9日期间，在该国宣称的南中国海领海发现的中国船只增加到207艘。其中，许多海事民兵船只聚集在萨比纳礁。

（德国之声中文网）据菲律宾通讯社（PNA）9月10日报道，菲海军当日的最新监测报告显示，9月3日-9日的一周内，在西菲律宾海（菲律宾宣称的南中国海领海）发现的中国船只数增至207艘。此前一周，这一数字还为203艘。

在最新数据中，其中182艘为中国海事民兵船只，18艘为中国海警船只，六艘中国人民解放军海军战舰，一艘为中国科考船。

菲律宾海军发言人称，这是今年迄今为止监测到的中国船只数的最高值。这名发言人称，许多中国海事民兵船只集中在两国有主权争议的萨比纳礁（中国称仙宾礁）。

本周，中国官媒重申，中菲关系已处在十字路口。

菲律宾、越南达成一致 加强海事安全合作

北京对几乎整个南中国海声称拥有主权。每年，途经南中国海航道的贸易往来价值3万亿美元。

除菲律宾外，越南、文莱、马来西亚和台湾也与北京在南中国海存在主权争议。

8月底，越南与菲律宾达成一致，加强防御联络，深化海事安全合作。预计正式安全协议将于年底签署。

新加坡尤索夫伊萨研究院访问学者Nguyen Khac Giang向德国之声指出 ，尽管目前来看，越南、菲律宾此举更多具有象征意义，但长期而言，如果对南中国海宣称有主权的东盟国家寻求建立更统一的战线，以应对中国的海事攻击性姿态，这样的双边协调可能有重要意义。

另据路透社报道，9月10日，菲律宾驻华盛顿特使罗穆尔德兹（Jose Manuel Romualdez）表示，本月联合国大会间隙，至少有20个国家计划举行峰会，寻求就中菲在南中国海的对抗向中国“讲道理”。不过，罗穆尔德兹并未详细说明该峰会的计划，仅表示会在9月22日一周的纽约年度联合国大会期间举行。

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（综合报道）

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