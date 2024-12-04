菲律宾海事法争议扩大 马来西亚提抗议

马来西亚抗议菲律宾在南中国海实施新近颁布的海事法。国际社会一直关注中国与南海周边国家的领海纠纷，但东南亚其他国家之间也有复杂的主权声索矛盾。

（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队周三（12月4日）指责中国海军和海警船只对其在有争议的南中国海的例行巡逻采取了 "攻击行动"。

在马尼拉声称中国在争议水域发射水炮并"推挤"了一艘菲律宾政府船只之后，中国海岸警卫队指责菲律宾"歪曲事实并编造虚假指控"。

近年来，菲律宾与中国的关系因南海领土争议而恶化，中国对菲律宾船只的骚扰不断升级。

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邻国反弹

一周前，菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos）签署了两部新的海事法，对其海域进行了界定，并重申了其对包括南海在内的资源的权利。这些法律还规定了外国船只的固定航道，引起北京的不满，中国随后召见了菲律宾驻华大使。

这一新法也激怒了马来西亚。马来西亚外交部副部长穆罕默德·阿拉明（Mohamad Alamin）说，该法重申了马尼拉对婆罗洲北部石油资源丰富的马来西亚沙巴州（Sabah）的领土要求。这一诉求可以追溯到殖民时代。

中国声称拥有几乎整个南中国海，尽管2016年国际海洋法仲裁法庭的一项裁决驳回了这些主张。而其他声索国还包括越南、台湾、文莱、马来西亚和菲律宾。

今年8月，越南和菲律宾同意深化防务和军事关系，并在中国在争议水域日益强硬的情况下加强海上安全合作。两国将在年底前签署正式协议，承诺根据国际法和平解决争端。

马来西亚的视角

马来西亚战略与国际研究所特别项目主任洛克曼（Shahriman Lockman）说，菲律宾提出与马来西亚重叠的领土主张对吉隆坡来说是一种 "挑衅"。

"很多人往往忽略了，南海重叠的领土主张并不只是中国和东南亚国家之间的问题，还涉及东南亚声索国之间的争端。"他对德国之声表示："从某种程度上讲，菲律宾的主张对马来西亚尤其具有挑衅性，因为这些主张涵盖了位于婆罗洲的马来西亚沙巴州。这不是一个无人居住的岛屿，而是一个拥有近400 万人口、面积位居马来西亚第二的州。"

联手对抗中国不容易

洛克曼说，南海周边每个国家都有自己的诉求，因此很难联合起来对抗中国。"每个声索国的具体情况都各不相同，这凸显了一个问题，即全世界都从狭隘的视角看待这一问题，将其简化为中国与东南亚之间的对立。"

自马来西亚总理安瓦尔（Anwar Ibrahim）2022 年上任以来，专家们认为他在将马来西亚的结盟取向从西方转向北京。

马来西亚贸易部长阿齐兹（Zafrul Aziz）今年6月表示，自2009年以来，中国一直是马来西亚的第一大贸易伙伴，与中国的贸易占马来西亚全球贸易额的17%，接近1000亿美元。

对马来西亚来说，维护这一经济关系至关重要。观察家们说，这就是为什么马来西亚很少反对北京在南海的主张或行动，尽管它与中国也存在长期的领土争端。

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面对"强"与"弱"

新加坡国立大学的政治学者庄嘉颖表示，在与中国的争端中，马来西亚通常采取较为低调的态度。他今年9月接受DW采访时说："除了对马尼拉与北京之间的南海争端保持沉默外，马来西亚也对自己与北京之间的争端采取了更为低调的态度。针对中国海岸警卫队船只驻扎在峇都巴丁吉阿里（英文Luconia Shoal，卢科尼亚浅滩——译者注）附近一事，安瓦尔呼吁马来西亚人保持冷静。"

但是，对菲律宾海事法的抗议可能会使马来西亚被描绘成与"弱国"对抗的国家。

"在外部观察者看来，马来西亚对菲律宾海事法的反应相对迅速和公开，而其对北京抗议马来西亚石油勘探以及对中国在沙捞越外海部署海警舰艇的反应则较为低调和隐蔽。"

庄嘉颖认为："这种行为给人的印象是，马来西亚随时准备向它认为相对较弱的一方施压，即使对方是东盟成员国。但当对手更加强大、并能提供显著的经济机会时，就不那么愿意与之对抗了。"

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