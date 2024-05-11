菲律宾派船前往萨比纳礁 “监视中国”

菲律宾表示其海岸警卫队派遣了一艘舰船前往萨比纳礁 “监视中国的非法活动，即建造‘人工岛’”。菲律宾海岸警卫队打算在此处“长期驻扎”。

（德国之声中文网）菲律宾周六（5月11日）表示已向南中国海争议地区部署船只，指责中国在该地区海上争端不断升级的同时建造 “人工岛”。

马科斯总统办公室在一份声明中说，菲律宾海岸警卫队派遣了一艘舰船 “监视中国的非法活动，即建造‘人工岛’”，并补充说另外两艘船正在该地区轮换部署。

菲律宾海岸警卫队发言人塔里埃拉（Jay Tarriela） 在一个论坛上说，萨比纳礁（Sabina Shoal，菲律宾称为Escoda）曾被 “小规模填海”，而中国是 “最有可能的行动者”。

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应就菲律宾的说法发表评论的请求。这一说法可能会加深双边的争执。

中菲两国最近在南海争端不断 图为3月份中国海警船向菲船只喷洒水龙 图像来源: Adrian Portugal/REUTERS

菲律宾国家安全顾问周五呼吁驱逐中国外交官，因为据称中国泄露了与菲律宾海军上将关于海洋争端的电话交谈内容。

一年来，北京和马尼拉一直在南中国海主权争议问题上争执不下。 南中国海自然资源丰富，而且是繁忙国际航道。全球三分之一的航运经过南中国海，每年通过南中国海的贸易量高达3万亿美元。

中国声称拥有这条重要水道的几乎全部海域，包括菲律宾、文莱、马来西亚、台湾和越南都对部分海域提出主权要求。海牙国际法庭2016 年裁定，中国对南中国海大部分水域及其资源的历史性权利主张没有法律依据。

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中国在南中国海的一些岛屿上进行了大规模填海造地，建造了空军和其他军事设施，引起了华盛顿和该地区其他周边国家的担忧。

塔里埃拉说，一艘菲律宾船只一直停泊在萨比纳礁，以 “捕捉和记录在沙洲上倾倒碎珊瑚的情况”，并提到数十艘中国船只的存在 “令人震惊”，其中包括研究船和海军舰艇。

塔里埃拉说，中国船只出现在距离菲律宾巴拉望省 124 英里（200 公里）的环礁时，菲律宾海岸警卫队发现了成堆的珊瑚尸体和碎屑。

他说，菲律宾海岸警卫队将带领海洋科学家前往这些地区，以确定珊瑚堆是自然形成的还是人为造成的。

他说，菲律宾海岸警卫队打算在萨比纳礁 “长期驻扎”，该浅滩是菲律宾船只为驻扎在第二托马斯礁搁浅军舰上的菲律宾军队执行补给任务的集结点，菲律宾和中国经常在这里发生海上冲突。

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（路透社）

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