菲律宾新总统将如何处理美中关系？

（德国之声中文网）马科斯与中国的关系有家族渊源，他在寻求与北京就南中国海的主权纠纷达成交易。同时，由于他拒绝与美国法院合作而被裁定藐视法庭，使他与美国的关系变得复杂。夏威夷地区法院1995年判决马科斯家族向老马科斯统治时期的受害者支付20亿美元赔偿，认定其财富属于掠夺而来。

就2016年国际仲裁庭就南海领土争议做出有利于菲律宾的裁定，马科斯在竞选期间接受采访时表示，由于中国不承认该裁决，因此它"不够有效"。而他将寻求同中国达成一个双边协议来解决纠纷。马科斯说，中国驻菲律宾使馆的外交官是他的"朋友"，"我们已经在商谈这件事。"

南海仲裁案的菲律宾法律团队领导人、最高法院前法官卡皮欧（Antonio Carpio）称，马科斯的这一立场是一种"背叛"。

马尼拉的安全事务专家班劳伊（Rommel Banlaoi），则指出，马科斯希望同中国建立更友好的关系，但不会以出让领土为代价。他认为马科斯对与中国直接协商和双边谈判持开放态度，"他愿意扩展与中国务实合作的领域，包括在西菲律宾海开发油气资源。"

中国和菲律宾船只在南海一再发生对峙

西菲律宾海在菲律宾的经济专属区内，也在中国声称拥有主权的南海水域内。近年来，中菲两国的船只一再在这一海域发生对峙冲突。

北京的常客

班劳伊指出，马科斯还希望吸引中国投资菲律宾的基础设施建设。"访问中国是马科斯一家的美好记忆"。

1975年菲律宾与中国建交前后，马科斯的父亲开始经营菲中关系。当时刚刚成年的小马科斯曾多次随父母访华，还见到过毛泽东。

维基解密2007年3月获得的一份发往华盛顿的外交电文显示，美国使馆汇报称小马科斯2005年和2006年为招揽生意经常到中国旅行。就在电文发出一个月后，中国在菲律宾拉瓦格市（Laoag City）开设了领事馆，是首都马尼拉之外的第二个领事馆。拉瓦格市人口仅10万，却是马科斯家族势力盘踞的北伊罗戈斯省（Ilocos Norte）的首府。而马科斯当时是北伊罗戈斯省的省长。

总统有官司可外交豁免？

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周二（5月10日）在一次媒体吹风会上表示，现在评论菲律宾大选结果或其对该国对外关系的影响还为时过早。不过他说，期待同马尼拉新政府合作，"为特殊伙伴关系注入活力"。他还说，美国将继续"促进尊重人权和法治这一美菲关系的基础"。

马科斯过去15年都未去过美国。原因是他和他的母亲伊梅尔达要面对"藐视法庭"的判决和3.53亿美元的罚款。此外，法院还判罚马科斯家族向9539位人权受害者支付20亿美元赔偿。而据集体提告方的律师斯威夫特（Robert Swift）称，马科斯仅支付了3700万美元。

马科斯成为总统后，若在出访美国是否可享有外交豁免权？美国国务院和司法部尚未对路透社的有关询问做出答复。

华盛顿智库战略与国际研究中心的东南亚项目主任波林（Greg Poling）指出，马科斯当选让华盛顿的不少人士感到失望，"但是这改变不了一个事实--美菲联盟比以往更有活力，美国需要继续加深这一联盟。"

班劳伊认为，马科斯会维护与美国的联盟，但同时保留自己的选项。"根据美菲双边关系在他治下的进展情况，重新谈判共同防御条约仍然是一个选项。"

（路透社）

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