 菲律宾新国家安全政策关注台海风险 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2023

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时政风云

菲律宾新国家安全政策关注台海风险

菲律宾本周公布新的国家安全政策文件，称台湾海峡的冲突风险直接关系到菲律宾的国家安全利益。文件还表示将在南海开发油气资源，以改善能源安全。

菲律宾总统小马科斯日前签署了新的国家安全政策文件。

菲律宾总统小马科斯日前签署了新的国家安全政策文件。

（德国之声中文网）菲律宾政府本周二（8月15日）公布了一份为期六年的国家安全政策文件，在强调其奉行独立自主外交政策的同时，还表示需要加强与盟国的联系，以提高应对外部威胁的能力。

菲律宾总统小费迪南·马科斯最近批准的这份 48 页的国家安全政策文件强调，"美国与中国之间的战略竞争激化”和 "大国之间的敌对加剧 ”是导致 "地缘政治格局更加紧张 "的原因。

"（台湾）海峡两岸关系也令人担忧，有可能成为该地区冲突的爆发点"，菲律宾国家安全委员会发表的这份文件中指出，一旦台海爆发冲突，菲律宾国内的经济稳定、可能发生的难民潮以及菲海外侨民的福祉，都是让菲律宾政府担心的问题。

文件称：“由于台湾在地理位置上靠近菲律宾群岛，而且在台湾生活着超过15万菲律宾人，台湾海峡的任何军事冲突都将不可避免地影响到菲律宾。”菲律宾最北端的岛屿距离台湾仅有190公里。

2023年8月5日，中国海警船在仁爱礁附近以水炮拦截菲补给船

2023年8月5日，中国海警船在仁爱礁附近以水炮拦截菲补给船

南海 ：“首要国家利益”

新的政策文件还涉及政府的粮食和能源安全优先事项，称南中国海是“仍然是首要的国家利益”。马尼拉认为，有关国家在领土声索上的分歧，以及“坚持其立场的方法继续构成战略挑战，危及（菲律宾的）领土完整和人民的权利”。菲律宾与中国在南海部分海域存在领土争议。

文件称，为了实现能源安全，政府将致力于开发近海，包括在南中国海的油气资源，以帮助减少对进口的依赖。

8月初，在菲中间有争议的第二托马斯礁（中方称仁爱礁）海域，两国船只再次发生冲突。中国海警船用水炮拦截了菲律宾补给船，随后菲律宾外交部长召见了中国驻马尼拉大使。

上周，中国外长王毅呼吁菲律宾与中国合作，以缓和南海紧张局势。据新华社报道，王毅本周在访问新家坡和马来西亚期间，呼吁菲律宾“同中方相向而行，寻求管控海上局势的有效途径”。他还呼吁地区国家“对幕后黑手保持必要警惕”，把维护南海和平稳定的主导权掌握在自己手中。

小马科斯执政以来，菲律宾与中国的关系日趋紧张。马尼拉重新转向传统盟友美国。国家安全政策文件称，菲律宾将加强与美国的《共同防御条约》以及与地区伙伴的其他现有机制，以 "获得可靠的防御能力"。

菲律宾人抗议习近平来访

 

（路透社）

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