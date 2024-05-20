菲律宾敦促中国开放黄岩岛 允许国际监督

菲律宾认为，自2012年以来被中国实际控制的黄岩岛的周边环境受到严重破坏，希望开放该地区以让国际第三方介入调查与监督。

(德国之声中文网)菲律宾指责中国破坏斯卡伯勒浅滩（中国称“黄岩岛”）的海洋环境，周一（5月20日），马尼拉要求中国开放该地区接受国际监督。菲律宾还指责中国使用水炮，阻挠其船只通过有争议的浅滩。

中国于2012年起实际控制了斯卡伯勒浅滩。不过，海牙仲裁法庭2016年裁定，北京对南海90%海域的主权声索缺乏国际法依据。

菲律宾国家安全局发言人马拉亚（Jonathan Malaya ）周一在新闻发布会上说，“我们对那里正在发生的情况感到震惊和担忧。”他解释说，政府认为有必要提告中国在南海破坏珊瑚礁、捕捞濒临灭绝巨型蛤蜊的行为。

菲律宾海岸警卫队在2018年至2019年间拍摄的照片显示，据称是中国渔民非法捕捞巨型蛤蜊、黄貂鱼、贝壳和海龟，造成浅滩的海洋环境遭到严重破坏。

马拉亚表示，“如果你真的相信你所说的，那就开放马辛洛克浅滩接受国际监督。必须是第三方进行监督。”马辛洛克浅滩（Bajo de Masinloc）是菲律宾人对黄岩岛的称呼。

为贯彻2021年出台的《海警法》，上周，中国海警局公布了“海警机构行政执法程序规定。根据新规定，中国政府船只允许在主权和主权权利受到侵犯时向外国船只开火。

不过，菲律宾国家安全局发言人马拉亚周一却认为，中国无权管辖公海，而最新的规定更是违反国际法，是一种胁迫亚洲邻国的“恐吓战术”。

他表示，菲律宾不会被中国海岸警卫队恐吓吓倒，“我们绝不会屈服于这些恐吓策略”。

菲律宾民间船队驶向黄岩岛宣示主权 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



（路透社、美联社）

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