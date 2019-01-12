菲律宾教堂发生爆炸 死伤惨重

(德国之声中文网) 现场目击者称，教堂短时间内发生了两次爆炸，第一次发生在教堂内部，导致许多人匆忙逃生，还在大门口发生了相互踩踏。大约1分钟后，第二次爆炸则发生了教堂大门附近，当时，驻守在教堂外的军警人员正冲向教堂，因此造成了更多人伤亡。有消息称，第二次爆炸系由一枚安装在摩托车上的炸弹所引起，军警部门正在核实这一消息。

美联社还从目击者处获悉，第一次爆炸后，教堂内的长椅被震得七零八落，第二次爆炸则将包括人体残肢在内的大量碎片抛向了教堂前的广场。

袭击发生后，现场的手机信号一度被切断。许多士兵乘坐装甲车抵达并封锁了通往教堂的主要道路，这些装甲车随后还协助将伤员运往医院。也有一些伤员被空运至邻近的三保颜市。

菲律宾国防部长洛仁萨那(Delfin Lorenzana)表示，他已经下令提高了军队的戒备等级，确保一切公共场所、宗教场所的安全；军队还将采取积极主动的安全措施，以挫败敌对分子的计划。

杜特尔特(Rodrigo Duterte)总统办公室则发表声明："我们将追捕到天涯海角，直到犯下这起卑鄙罪行的每一个无情杀手都被绳之以法、投入大牢。法律决不会有一丝怜悯。""国家的敌人大胆包天地挑战了政府保护民众安全的能力，菲律宾军队将迎接这一挑战，粉碎这些目无神明的罪犯。"

天主教国家里的穆斯林少数派

菲律宾的霍洛岛长期以来受到阿布沙耶夫武装组织的困扰，该组织被联合国列入了恐怖组织民党。多年来，该组织在菲律宾进行炸弹袭击、绑架人质、谋杀等行为。就在此次发生爆炸的教堂门前，曾经有一名主教在1997年被当众枪杀。

不过，周日发生爆炸后，暂时还没有任何组织宣称对袭击负责。

菲律宾的天主教徒占全国总人口的83%，穆斯林在该国是少数群体。不过在70万人口的霍洛岛，穆斯林人口则占优势，几千名天主教徒则聚居在首府霍洛市内。就在一周前，菲律宾南部就是否建立一个新的穆斯林自治区举行了公投，希望能以此终结持续了几乎半个世纪、造成15万人丧生的分离反叛斗争。公投案尽管凭借穆斯林聚居地区民众的大量支持得以通过，但是，霍洛岛所在的苏禄省选民却反对该方案。该省的反叛组织拒绝自治区方案，当地还有一些小型的极端武装组织，不愿意接受任何和平进程。

西方国家对菲律宾南部建立穆斯林新自治区、取代现有的棉兰老穆斯林自治区的方案表示欢迎。他们担心，如果不这样做，少数与"伊斯兰国"恐怖组织有关联的境外极端分子就能乘机勾结菲律宾国内的反叛势力，从而将该国南部演变为伊斯兰极端势力的温床。

转移视线？

周日爆炸发生后，棉兰老穆斯林自治区主席哈塔曼(Mujiv Hataman)发表声明指出，此次袭击发生在象征和平与信仰的地方，而且时间点也选在了大家着手准备棉兰老岛和平新进程之时。"人的生命无法替代，"他呼吁霍洛市的民众与当局合作，找出袭击的凶手。

菲律宾警方则表示，目前正在调查多个有可能发动袭击的组织，暂时还无法确认爆炸是否和一周前的公投有关联。

不久前，菲律宾军方在该国南部的清剿行动中击毙了多名与"伊斯兰国"有关联的极端分子。一些分析人士猜测，从此爆炸袭击，很有可能是伊斯兰极端分子试图转移政府的视线。

文山/乐然/(美联社、德新社)