菲律宾政府：誓言捍卫争议海域主权

（德国之声中文网）菲律宾政府周日表示誓将捍卫本国在南中国海争议海域的领土主权。此前，该国最高法院下达了环境权利保护法令，要求马尼拉当局保护并恢复争议岛礁的海洋环境。

最高法院此项法令是在环保人士和渔民协会联合发起请愿的背景下做出的，请愿人士批评菲政府面对中国在南中国海三座岛礁的"入侵和破坏行为"坐视不理，没有采取回应措施。

该请愿书中提到的三座岛礁分别是斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）、仁爱礁（Second Thomas Shoal）和美济礁（Mischief Reef）。

菲律宾总统府发言人帕内罗（Salvador Panelo）表示，杜特尔特总统对于菲律宾领土上发生的违反环境法律行为"责无旁贷"，有没有最高法院的指令都一样。

"我们要强调的是，相关法令中提到的保护西菲律宾海的海洋生态系统，已经是政府的首要关切和议事日程上的内容"，这位发言人所称的"西菲律宾海"是菲方对于南中国海的称谓。

帕内罗还补充道："我们要向国民保证，本届政府坚决捍卫国家领土主权，保护海洋环境不受任何企图侵犯和破坏者的伤害。"

2016年7月，位于海牙的国际仲裁庭作出仲裁，认为北京在南中国海的所谓"九段线"划界没有法律和历史基础。中国对南中国海几乎整个海域提出主权要求。

今年4月初，菲律宾官员表示，今年1月至3月，超过两百艘次的中国船只靠近菲律宾实际控制的一座南中国海岛屿。菲律宾称这座岛屿为派格阿萨岛（Pag-Asa），中国方面称为中业岛，是南中国海域南沙群岛中的第二大岛。

雨涵/李鱼（德新社）