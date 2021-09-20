 菲律宾控中国海警「非法」驱逐菲国船只 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2021

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时政风云

菲律宾控中国海警「非法」驱逐菲国船只

菲律宾指责中国海警对两艘前往南中国海第二托马斯礁的补给船发射水炮，菲国外交部长洛钦表示，已经“以最强烈的措辞”向中国驻马尼拉大使抗议，称其 "威胁到菲律宾和中国的特殊关系"，中方目前尚未对此作出回应。

China I Küstenwache I Schiff 6307

菲律宾指责中国海警对两艘前往南海的补给船发射水炮。

（德国之声中文网）菲律宾表示，中国海岸警卫队的船只周四（11月18日）在南中国海阻挡了他们的两艘船，并向他们发射了水炮。事件中没有人受伤，但菲律宾的船只不得不中断补给任务。事发当时，补给船正在为驻扎在第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中国称其为仁爱礁）的士兵运送食品物资，该环礁主权一直以来备受争议。

"中国在这些地区及其周围没有执法权。"菲律宾外交部长洛钦（Tedoro Locsin）强烈谴责这一事件，称其 "威胁到菲律宾和中国的特殊关系"。他在菲律宾外交部的推特上补充说，"中国海警船的行为是非法的"。

洛钦在一份声明中提到，"中国在这些地区及其周围没有执法权，他们必须注意并退后。" 并称他已经 "以最强烈的措辞" 向中国驻马尼拉大使转达了 "我们对这一事件的愤怒、谴责和抗议"。他提醒中国：公务船受菲美共同防御条约的保护。

菲国将部署船只支援

第二托马斯礁位于菲律宾巴拉望省以西105海里（194公里）处，在该国200海里的专属经济区内。以部队运送物资和轮换执勤人员为由的航行相当常见，但此前并未遇到障碍。

菲律宾国家安全顾问埃斯佩伦（Hermogenes Esperon）在马尼拉向记者表示，政府将部署海岸警卫队和渔业局的船只，而不是海军的船只，以支持菲律宾的部队，并在该环礁执行菲律宾的渔业法律。

埃斯佩伦补充说，中国在该地区的监视船数量有所增加。 "他说："我们将继续进行补给，我们不需要征得任何人的同意，因为那是在我们的领土之内。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    挖掘机开道的中国外交

    南中国海上建机场？

    2014年夏天起，中国在斯普拉特利群岛（中称南沙群岛）西岸的永暑岛（Fiery Cross Reef）开工。华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）和亚洲海事透明度倡议组织的专家推测，中国正在当地修建跑道。而大约三公里长的跑道也可用于H6型远程轰炸机的起降跑道。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    挖掘机开道的中国外交

    建立新岛

    南熏礁（Gaven-Riff）位于斯普拉特利群岛北岸。自2014年3月开始，中国在这里建造了超过11.5万平方米的新岛。一些国际法专家认为，中国此举是为制造口实。不过依据国际法，建立人工岛屿并不能作为伸张主权要求的依据。

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    挖掘机开道的中国外交

    飞速建设

    2014年的卫星图片显示，南熏礁的施工建设速度非常快。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    挖掘机开道的中国外交

    政治信号

    在赤瓜礁（Johnson South Reef），中国也建了一条跑道。跑道的长度虽然不足以用于战略目的，但中国借此向周边国家发出明确的信息：我们来了，并会留下来。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    挖掘机开道的中国外交

    建设人工岛屿的标准流程

    中国在东门礁（Hughes-Riff）的建设与其在南熏礁很类似。中国似乎已经开发出了一套建设人工岛屿的标准流程。

  • China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger

    挖掘机开道的中国外交

    来自菲律宾的抗议

    2015年2月，菲律宾对中国发出外交抗议——这已经不是第一次了。在距离菲律宾巴拉望岛仅有135公里的美济礁，中国在大兴土木。这张今年1月19日的照片证实了这一点。

  • Philippinen durchbrechen Chinas Blockaden Spratly Islands

    挖掘机开道的中国外交

    胜算不大的抵抗

    1999年，菲律宾军方的马德雷山号（Sierra Madre）在仁爱礁“搁浅”。自那时起，菲律宾海军一直坚守在这艘废弃的船舰里，以强调菲律宾对该礁的主权声张。然而凭此抵御中方的扩张，菲律宾方面胜算不大。

  • Karte Südchinesisches Meer Besitzanspruch China

    挖掘机开道的中国外交

    南中国海上的领土争端

    伴随着南中国海上领土争端的不断发展，中国在斯普拉特利群岛的土地开垦活动也持续进行。

    作者: Rodion Ebbighausen


南海主权争端

北京方面目前尚未就此发表评论。领土争端在南中国海很常见，中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾皆在南海有主权主张。

Karte Südchinesisches Meer Chinesisch

南海领土划分时常导致周边国家关系紧张。

中菲在过去已经有过主权纠纷，菲律宾国防部今年三月底称，超过200艘"由民兵组织操控的中国船只"侵入了牛轭礁 (Whitsun Reef) 水域，要求中方立刻停止此种侵犯菲律宾的主权和海洋权益的行为。中国驻菲使馆则表示，牛轭礁水域一直是"中国南沙群岛的一部分，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼，渔船聚集仅因为避风的缘故。

（综合报导）

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