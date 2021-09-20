菲律宾控中国海警「非法」驱逐菲国船只

（德国之声中文网）菲律宾表示，中国海岸警卫队的船只周四（11月18日）在南中国海阻挡了他们的两艘船，并向他们发射了水炮。事件中没有人受伤，但菲律宾的船只不得不中断补给任务。事发当时，补给船正在为驻扎在第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中国称其为仁爱礁）的士兵运送食品物资，该环礁主权一直以来备受争议。

"中国在这些地区及其周围没有执法权。"菲律宾外交部长洛钦（Tedoro Locsin）强烈谴责这一事件，称其 "威胁到菲律宾和中国的特殊关系"。他在菲律宾外交部的推特上补充说，"中国海警船的行为是非法的"。

洛钦在一份声明中提到，"中国在这些地区及其周围没有执法权，他们必须注意并退后。" 并称他已经 "以最强烈的措辞" 向中国驻马尼拉大使转达了 "我们对这一事件的愤怒、谴责和抗议"。他提醒中国：公务船受菲美共同防御条约的保护。

菲国将部署船只支援

第二托马斯礁位于菲律宾巴拉望省以西105海里（194公里）处，在该国200海里的专属经济区内。以部队运送物资和轮换执勤人员为由的航行相当常见，但此前并未遇到障碍。

菲律宾国家安全顾问埃斯佩伦（Hermogenes Esperon）在马尼拉向记者表示，政府将部署海岸警卫队和渔业局的船只，而不是海军的船只，以支持菲律宾的部队，并在该环礁执行菲律宾的渔业法律。

埃斯佩伦补充说，中国在该地区的监视船数量有所增加。 "他说："我们将继续进行补给，我们不需要征得任何人的同意，因为那是在我们的领土之内。

挖掘机开道的中国外交 南中国海上建机场？ 2014年夏天起，中国在斯普拉特利群岛（中称南沙群岛）西岸的永暑岛（Fiery Cross Reef）开工。华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）和亚洲海事透明度倡议组织的专家推测，中国正在当地修建跑道。而大约三公里长的跑道也可用于H6型远程轰炸机的起降跑道。

挖掘机开道的中国外交 建立新岛 南熏礁（Gaven-Riff）位于斯普拉特利群岛北岸。自2014年3月开始，中国在这里建造了超过11.5万平方米的新岛。一些国际法专家认为，中国此举是为制造口实。不过依据国际法，建立人工岛屿并不能作为伸张主权要求的依据。

挖掘机开道的中国外交 飞速建设 2014年的卫星图片显示，南熏礁的施工建设速度非常快。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

挖掘机开道的中国外交 政治信号 在赤瓜礁（Johnson South Reef），中国也建了一条跑道。跑道的长度虽然不足以用于战略目的，但中国借此向周边国家发出明确的信息：我们来了，并会留下来。

挖掘机开道的中国外交 建设人工岛屿的标准流程 中国在东门礁（Hughes-Riff）的建设与其在南熏礁很类似。中国似乎已经开发出了一套建设人工岛屿的标准流程。

挖掘机开道的中国外交 来自菲律宾的抗议 2015年2月，菲律宾对中国发出外交抗议——这已经不是第一次了。在距离菲律宾巴拉望岛仅有135公里的美济礁，中国在大兴土木。这张今年1月19日的照片证实了这一点。

挖掘机开道的中国外交 胜算不大的抵抗 1999年，菲律宾军方的马德雷山号（Sierra Madre）在仁爱礁“搁浅”。自那时起，菲律宾海军一直坚守在这艘废弃的船舰里，以强调菲律宾对该礁的主权声张。然而凭此抵御中方的扩张，菲律宾方面胜算不大。

挖掘机开道的中国外交 南中国海上的领土争端 伴随着南中国海上领土争端的不断发展，中国在斯普拉特利群岛的土地开垦活动也持续进行。 作者: Rodion Ebbighausen



南海主权争端

北京方面目前尚未就此发表评论。领土争端在南中国海很常见，中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾皆在南海有主权主张。

中菲在过去已经有过主权纠纷，菲律宾国防部今年三月底称，超过200艘"由民兵组织操控的中国船只"侵入了牛轭礁 (Whitsun Reef) 水域，要求中方立刻停止此种侵犯菲律宾的主权和海洋权益的行为。中国驻菲使馆则表示，牛轭礁水域一直是"中国南沙群岛的一部分，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼，渔船聚集仅因为避风的缘故。

（综合报导）

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