菲律宾控中国海警「非法」驱逐菲国船只

菲律宾指责中国海警对两艘前往南中国海第二托马斯礁的补给船发射水炮，菲国外交部长洛钦表示，已经“以最强烈的措辞”向中国驻马尼拉大使抗议，称其 "威胁到菲律宾和中国的特殊关系"，中方目前尚未对此作出回应。
（德国之声中文网）菲律宾表示，中国海岸警卫队的船只周四（11月18日）在南中国海阻挡了他们的两艘船，并向他们发射了水炮。事件中没有人受伤，但菲律宾的船只不得不中断补给任务。事发当时，补给船正在为驻扎在第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中国称其为仁爱礁）的士兵运送食品物资，该环礁主权一直以来备受争议。
"中国在这些地区及其周围没有执法权。"菲律宾外交部长洛钦（Tedoro Locsin）强烈谴责这一事件，称其 "威胁到菲律宾和中国的特殊关系"。他在菲律宾外交部的推特上补充说，"中国海警船的行为是非法的"。
洛钦在一份声明中提到，"中国在这些地区及其周围没有执法权，他们必须注意并退后。" 并称他已经 "以最强烈的措辞" 向中国驻马尼拉大使转达了 "我们对这一事件的愤怒、谴责和抗议"。他提醒中国：公务船受菲美共同防御条约的保护。
第二托马斯礁位于菲律宾巴拉望省以西105海里（194公里）处，在该国200海里的专属经济区内。以部队运送物资和轮换执勤人员为由的航行相当常见，但此前并未遇到障碍。
菲律宾国家安全顾问埃斯佩伦（Hermogenes Esperon）在马尼拉向记者表示，政府将部署海岸警卫队和渔业局的船只，而不是海军的船只，以支持菲律宾的部队，并在该环礁执行菲律宾的渔业法律。
埃斯佩伦补充说，中国在该地区的监视船数量有所增加。 "他说："我们将继续进行补给，我们不需要征得任何人的同意，因为那是在我们的领土之内。
北京方面目前尚未就此发表评论。领土争端在南中国海很常见，中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾皆在南海有主权主张。
中菲在过去已经有过主权纠纷，菲律宾国防部今年三月底称，超过200艘"由民兵组织操控的中国船只"侵入了牛轭礁 (Whitsun Reef) 水域，要求中方立刻停止此种侵犯菲律宾的主权和海洋权益的行为。中国驻菲使馆则表示，牛轭礁水域一直是"中国南沙群岛的一部分，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼，渔船聚集仅因为避风的缘故。
（综合报导）
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