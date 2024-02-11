菲律宾指责中国船只在南海进行“危险”行动

（德国之声中文网）菲律宾今年二月初于南海渔场斯卡伯勒浅滩（中国称为黄岩岛）周围部署了BRP Teresa Magbanua巡逻舰，为菲律宾渔民提供协助并确保他们的安全。

自2012年中国实际控制该岛以来，其周边区域一直是两国之间的争议热点。马尼拉曾多次指责中方的巡逻船骚扰菲律宾船只，阻止菲律宾渔民前往鱼类更丰富的泻湖捕鱼。

菲海警：中方多次阻拦、跟踪

菲律宾海警队在周日（2月11日）的声明中表示，在巡逻期间，中国海警队的船只「在海上对菲方巡逻舰进行了四次危险的阻拦行动，其中，中国海警队船只两次越过了菲律宾海警队船只的船头」。菲律宾海警队称，其船舰还遭到四艘中国海警队船只「跟踪40多次」，同时指出他们还侦察到「四艘中国民兵船只」。

据菲律宾海警队发布的视频显示，一艘中国海警船在超过BRP Teresa Magbanua巡逻舰之前，距离该舰的左舷横梁只有几米。

声明说：「尽管如此，菲律宾海警船还是通过无线电与中国海警船和中国民兵船进行了专业交涉，重申了菲律宾根据国际法所采取的明确原则立场。」声明补充，菲律宾海警队向14艘渔船上的100名菲律宾渔民发放了食品和日用品。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

美菲演习期间 中国进行巡航

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应法新社关于此消息的置评请求。本周五，中国解放军南部战区在其微信公众号上表示，于2月9日「在南海海域进行例行巡航，战区部队全时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益」。同日，菲律宾也和美国在南中国海举行了联合海上军事演习。

中菲上个月同意完善沟通机制

斯卡伯勒浅滩位于菲律宾主岛吕宋岛以西约240公里处，距离中国海南岛约900公里。中国声称对几乎整个南海拥有主权，并无视国际法庭关于其主张没有法律依据的裁决。中国还派遣船只在水道上巡逻、建造军事化人工岛屿，以加强自己的主权主张。

2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。稍早在2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用「军用级别的雷射」，导致菲律宾船员短暂失明。

随着紧张局势的升级，中国外交部一月中发表声明称，中菲双方通过会谈已达成共识，「同意进一步完善涉海沟通机制，继续通过友好协商妥善管控涉海矛盾分歧，处理好海上紧急事态。」

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



（法新社等）

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