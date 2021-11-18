菲律宾指责中国海警船近距离靠近其海巡船只

（德国之声中文网）菲律宾方面在新闻通报中指出，这起事件发生在3月2日，当时菲律宾海岸警卫队（PCG）正在斯卡伯勒浅滩附近（中国称黄岩岛）进行海上巡逻。

PCG表示，涉及这起事件的中国海警船船身编号是3305，该船朝菲律宾的"马拉布里戈号"（BRP Malabrigo）方向进行近距离活动，两船距离一度仅有约19.2米。

"这限缩了马拉布里戈号的活动空间，明显违反1972年的《国际海上避碰规则》（COLREGS）。"

"中国海警队的行为增加了我们四艘大型舰艇碰撞的风险。"菲律宾海岸警卫队司令阿特米奥·阿布（Artemio Abu）表示，PCG已经要求菲律宾外交部协助通过"基于规则的和平方式"解决问题。

目前尚不清楚菲律宾是否对该起事件提出外交抗议。菲律宾海岸警卫队表示，在将此事件公之于众前，必须先取得国家工作组的同意。

中国海警队和中国驻马尼拉大使馆没有立即对置评请求做出回复。

阿布表示，自去年5月以来，这已是中国海警船第四次在斯卡伯勒浅滩附近近距离在菲律宾船只周围活动。他进一步指出，尽管存在风险，该国会继续在专属经济海域内部署菲律宾资产和人员。

（路透社、法新社）

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