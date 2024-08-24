菲律宾指责中国对其巡逻机发射照明弹

周六，菲律宾方面称其渔业局的一架巡逻飞机于22日遭到中国从其控制岛礁基地发射的照明弹威胁，呼吁北京停止“挑衅和危险行动”。最近一段时间以来，两国在南中国海的领土争端已经从水域蔓延到了空域。

（德国之声中文网）菲律宾官员周六表示，该国渔业和水产资源局的一架飞机周四（8月22日）在南中国海进行例行巡逻时，遭到中国从渚碧礁（Subi Reef）基地发射的照明弹威胁。美联社报道指出，这是北京与马尼拉之间最新的领土争端，两国之间的冲突已经从争议水域蔓延到了空域。

菲方呼吁北京“立即停止一切挑衅和危险行动”，并称这架巡逻机当时正在“监视并拦截侵犯菲律宾专属经济区和领海的盗猎者”。声明没有提供其他详细信息，包括中方发射的照明弹距离菲律宾飞机有多远，以及该飞机是否继续了在其国际公认的专属经济区内上空的巡逻。

“不负责任和危险的操作”

该声明表示，同一架菲律宾巡逻飞机于8月19日在斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）附近进行“海上领域侦察飞行”时，也遭到了“中国战机骚扰”，并指责中国空军战斗机在靠近有争议的黄岩岛时“进行不负责任和危险的操作，多次以大约15米的危险近距离释放照明弹”。

“菲方没有对中国战机实施挑衅，但中方的行动表现出危险意图，威胁到菲方机上人员的安全，”由菲律宾国防部、菲军方和菲律宾海岸警卫队联合组建的特别工作组在声明中强调。

中国官方尚未对这一指控做出回应，但北京此前曾指责菲律宾船只和飞机进入被其视为中国领海的区域。

过去中菲双方的摩擦多发生在海上（图为2023年12月中国海警船再黄岩岛附近用水枪驱赶菲渔业局船只） 图像来源: PHILIPPINE COAST GUARD/AP Photo/picture alliance

“我们强烈重申呼吁中华人民共和国政府立即停止所有威胁菲律宾船只和飞机安全的挑衅和危险行为，这些船只和飞机在菲律宾领土和专属经济区内从事合法和常规活动，”菲律宾工作组表示。“此类行为破坏了区域和平与安全，并进一步损害了中国在国际社会的形象。”

本月早些时候，菲律宾和中国曾经相互指责对方于8月8日干扰了本国战机在黄岩岛附近空域的行动。这是自总统小马科斯2022年上任以来，菲律宾首次对中国飞机的危险行为提出抗议，而此前类似的事件通常涉及海军或海警船只。

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菲律宾军方谴责中国军机在菲方例行巡逻中向菲律宾飞机投放照明弹的“危险和挑衅行为”。菲律宾武装部队总参谋长布劳纳（Romeo Brawner Jr.）当时没有报告任何伤亡或损害，但谴责了中国的行为，称这些行为可能会造成悲剧性后果。马尼拉外交部最终对北京提出了外交抗议。

布劳纳强调：“如果照明弹接触到我们的飞机，这些弹可能会被吸入螺旋桨或进气口，或者烧毁我们的飞机，这非常危险。”

中国人民解放军南部战区当时的声明则指责菲律宾空军飞机“不顾中方反复警告，执意非法闯入中国南海黄岩岛空域，干扰中国正常演训活动”，而中方则是“依法进行识别查证、跟踪监视、警告驱离，现场操作专业规范、正当合法”。声明警告菲方应“立即停止侵权挑衅、歪曲炒作”。

美国、澳大利亚和加拿大也报告了中国空军在南中国海的类似行动。中国对美国及其盟友派遣军事力量前往争议地区实施促进“航行和飞行自由”的行动表示不满，称其对地区安全构成威胁。

中国驻菲使馆提醒防范登革热

8月24日，中国驻菲律宾大使馆发布公告，提醒在菲中国公民提高登革热防范意识并及时做好预防措施。该公告指出，今年以来，菲律宾全国确诊登革热病例已超13万例。针对此前多地出现的强降雨，菲卫生部发布声明称积水易导致蚊虫孳生，可能会引发更多的登革热病例。菲部分省市因登革热病例激增已宣布进入灾难状态。



（美联社等）

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