菲律宾抗议中国船只“包围”派格阿萨岛

（德国之声中文网）菲律宾总统发言人帕内罗（Salvador Panelo）表示，军方在派格阿萨岛（Pag-Asa）附近监测到275艘中国舰只，菲律宾外交部已经向中方提出抗议。中国方面将该岛屿称为中业岛，是南中国海域南沙群岛中的一个小岛。多个国家对这一海域提出主权诉求。

当地军方发言人拉曼上尉（Jason Ramon）则表示，军方在上述岛屿附近共监测到217艘中国舰只，同上一季度中国舰只出现的次数大致相当。拉曼和帕内罗提供的数据为何出现偏差，目前尚不得而知。

菲律宾军方人士表示，今年迄今为止，中国舰只出现在派格阿萨岛的次数超过六百次。总统发言人帕内罗被问及中国舰只频繁出现是否令菲律宾方面感到担忧时，帕内罗表示："涉及到菲律宾国家安全的问题，当然是一个令人担忧的问题。"

帕内罗拒绝透露菲律宾向中方提出抗议的具体时间，但一名菲律宾外交官向美联社证实，该国外交部周五向中国大使馆发出照会，对中国舰只"大量出现在派格阿萨岛附近表示忧虑。"这名外交官要求匿名，因为他无权就此事公开表态。

过去数十年来，中国、菲律宾、越南、台湾以及文莱等一直在就南中国海的主权归属存在争执。

几年前，中国将七座争议岛礁扩建为人工岛，并在其中三座岛屿上建立军用级别的飞机跑道。中国的做法引起西方及周边国家的抗议和担忧。

中国方面同时也对派格阿萨岛（中方称之为中业岛）提出主权诉求，而菲律宾则在该岛拥有少量驻军和渔民。2017年开始，菲律宾尝试在派格阿萨岛开展一些建设项目后，中国则以"包围战"予以回应。大量中国船只从中方控制的渚碧礁出发，将派格阿萨岛团团包围。

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当时菲律宾国防部长洛伦扎纳曾经证实，中国对菲律宾提出过抗议，并要求杜特尔特总统叫停上述项目。

此后，中国舰只就没有离开过附近的沙洲，其中最近的沙滩距离派格阿萨岛只有2.5海里。

为了不失去来自中国的商贸利益和投资，菲律宾总统杜特尔特并不希望因领土争议得罪中方。杜特尔特"搁置南海仲裁决议"的做法引起了菲律宾民族主义者和左派势力的强烈批评。他们要求总统敦促中国立即执行这一具有历史性意义的仲裁。

达扬/苗子（美联社）