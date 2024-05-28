菲律宾抗议中国单方面年度禁渔令

菲律宾外交部表示抗议中国单方面在南中国海实施长达四个月的禁渔令，称“单方面实施禁渔令加剧了西菲律宾海和南中国海的紧张局势”。

（德国之声中文网）菲律宾外交部周一（5月27日）表示，菲律宾抗议中国单方面在南中国海实施长达四个月的禁渔令。

菲律宾外交部表示，中国每年实施的禁渔令加剧了南中国海的紧张局势，并呼吁中国政府"停止并终止"侵犯菲律宾主权和主权权利的"非法行动"。

中国每年都会在南中国海海域实施"伏季休渔"，而菲律宾通常都会表示反对。今年的禁渔期将持续至9月16日。

菲律宾外交部通过一份外交照会对这一禁令提出抗议，称该休渔令涵盖了菲律宾的海域。

菲律宾外交部在一份声明中说："菲律宾强调，单方面实施禁渔令加剧了西菲律宾海和南中国海的紧张局势。"

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评请求。

菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）上周表示，中国关于其海岸警卫队如何在南中国海行动的规定是一种"挑衅"。

中国政府宣称对几乎整个南中国海都拥有主权。南中国海是每年超过3万亿美元船舶贸易的通道。中国主张主权的水域与菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和文莱主张主权的水域均有重叠。

海牙仲裁法庭2016年裁定，中国政府对南海90%海域的主权声索缺乏国际法依据。中国政府拒绝接受这一裁决。

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（路透社）

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