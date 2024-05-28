菲律宾抗议中国单方面年度禁渔令

菲律宾抗议中国单方面年度禁渔令2024年5月28日
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（德国之声中文网）菲律宾外交部周一（5月27日）表示，菲律宾抗议中国单方面在南中国海实施长达四个月的禁渔令。
菲律宾外交部表示，中国每年实施的禁渔令加剧了南中国海的紧张局势，并呼吁中国政府"停止并终止"侵犯菲律宾主权和主权权利的"非法行动"。
中国每年都会在南中国海海域实施"伏季休渔"，而菲律宾通常都会表示反对。今年的禁渔期将持续至9月16日。
菲律宾外交部通过一份外交照会对这一禁令提出抗议，称该休渔令涵盖了菲律宾的海域。
菲律宾外交部在一份声明中说："菲律宾强调，单方面实施禁渔令加剧了西菲律宾海和南中国海的紧张局势。"
中国驻马尼拉大使馆没有立即回应置评请求。
菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）上周表示，中国关于其海岸警卫队如何在南中国海行动的规定是一种"挑衅"。
中国政府宣称对几乎整个南中国海都拥有主权。南中国海是每年超过3万亿美元船舶贸易的通道。中国主张主权的水域与菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和文莱主张主权的水域均有重叠。
海牙仲裁法庭2016年裁定，中国政府对南海90%海域的主权声索缺乏国际法依据。中国政府拒绝接受这一裁决。
（路透社）
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