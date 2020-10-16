菲律宾恢复南中国海石油勘探 希望与中国合作

（德国之声中文网）菲律宾政府周五（10月16日）表示，在总统杜特尔特取消在南中国海争议海域的石油勘探禁令之后，期待中国能允许菲律宾在此海域“和平地”恢复石油和天然气开采。菲律宾能源部长库西(Alfonso Cusif)在记者会上说："我相信中国会尊重我们的决定。"

菲律宾政府还表示，解除禁令可以加快与北京就能源合作项目的谈判。

2014年，随着菲中两国在南中国海水域的主权争论不断升级，菲律宾暂停了相关钻探活动。这些区域被认为蕴藏着丰富的自然资源。

杜特尔特2016年就任菲律宾总统之后，相对于前任对北京主张的反对有所放缓。两国于2018年开始谈判共同勘探这一具有争议的水域。

能源部长库西周五对记者说："现在暂停令已经解除，我相信这将加快谈判进度。" 库西说，重启勘探和开发活动是菲律宾"单方面的"决定，在此之前并没有知会北京。

中国驻菲律宾大使馆没有回应法新社的置评请求。取消禁令也是因为菲律宾能源储备不断减少。菲律宾以西马兰帕亚气田为该国主岛吕宋岛提供约40%能源，但是其天然气储量料将枯竭。

北京宣称对几乎整个南中国海拥有主权，但2016年，联合国支持的国际法庭就时任菲律宾总统的阿基诺（Benigno Aquino）提起的诉讼作出裁决，驳回了中国的主张。

提振本国经济

库西表示，此前参与菲律宾西部巴拉望省附近三个钻探项目的当地公司已被告知复工。现在获准勘探的区域之一是礼乐滩 (Reed Bank)。在2014年暂停令下达之前，在此运营的菲律宾能源公司曾抱怨受到中国船只的骚扰。

库西说，菲律宾经济受到新冠疫情的严重摧残，恢复该地区的勘探活动有助于该国经济复苏。自疫情爆发以来，菲律宾大约有35万人感染，数百万人失业。

这位能源部长说："解除(暂停令)将有助于提振经济，创造投资。" 尽管菲律宾政府声称此举将促进与中国的合作，但分析人士认为，这表明菲律宾更加积极地主张在该区域的主权。

菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所主任巴通巴寇（Jay Batongbacal）说："这为我们创造了一些谈判条件，表明我们行使对这些资源的合法管辖权是认真的。"

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张平/凝炼 (德新社、法新社)

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