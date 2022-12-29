菲律宾总统访华将谈及南海主权争端

（德国之声中文网）菲律宾总统马科斯于1月3日至5日对中国进行国事访问。《马尼拉时报》报道称，马科斯总统在动身前表示：“我期待着与习主席的会晤，因为我们将努力把双边关系的轨迹提升到一个更高的层次，希望为我们两国人民的和平与发展带来众多的前景和丰富的机会。”

他补充说：“我还期待讨论双边和区域性政治安全问题。南海主权争端的问题是不属于像菲律宾和中国这样两个友邦之间的问题。——为了两国的共同利益，我们将寻求解决这些问题。”

马科斯表示，他的访问将为菲中关系掀开“新的篇章”。

这将是马科斯和习近平继去年11月在泰国会晤后的第二次会面。

上周五（12月30日），中国外交部发言人汪文斌在新闻例会上表示，马科斯总统是中方2023年接待的首位外国元首，此次访问是马科斯总统任内首次访华，也是首次正式访问东盟以外国家，“充分体现了中菲两国对双方关系的高度重视”。访问期间，习近平主席将同马科斯总统举行会谈，李克强总理、栗战书委员长将分别会见马科斯总统。

汪文斌说，中方期待同菲方一道，以此访为契机，传承友谊，深化互信，持续推进农业、基建、能源和人文四大重点领域合作，构建好邻居、好亲戚、好伙伴的“三好关系”，推动中菲关系提档加速，开创中菲友好新的“黄金时代”。

半年前马科斯上任之际，他表示将努力解决冲突问题。马科斯表示，中国是菲律宾最大的贸易伙伴国，是菲律宾取得发展援助的重要援助提供国，同时也是疫情前菲律宾国内旅游业第二大客源国。

他会在两国“全面、战略合作”中寻找新的起点。在为期三天的对华国事访问过程中，两国将签署一系列新的合作协定。菲律宾政府一名高级官员称，两国外交部之间还将建立一条“电话热线”，以避免在领土争端中出现“误判和沟通失误”。

菲律宾一名政府官员说，马科斯会捍卫菲律宾的领土主权，同时谋求实现和平稳定的地区局势。但是从马科斯的观点来看，菲中两国在南海主权问题上的分歧只是两国完整双边关系的一部分。

马科斯的前任杜特尔特执政期间，菲律宾采取的是“亲”中“远”美的外交路线。在军事上美国依旧是菲律宾的防务盟友，但是杜特尔特搁置菲中在南海问题上的主权争议，以此换取来自中国的大量投资。

美国国务卿布林肯和美国副总统哈里斯去年都曾访问过菲律宾。他们向马尼拉政府传递的信息是，如果菲律宾在南中国海遭到攻击，华盛顿将会向菲律宾提供保护。

菲律宾德拉萨大学中菲问题专家德卡斯特罗(Renato Cruz De Castro)在接受路透社采访时表示，马科斯会在访华期间提及南海议题，但是他认为北京不会改变其立场。他说：“归根结底，中国的目标是迫使我们接受既成事实，也就是他们在我们的专属经济区内活动。”

马科斯访华能否推进达成“南海行为准则”？

去年11月在泰国曼谷举行的会晤中，中菲领导人都同意尽快完成“南海行为准则”的相关谈判，有助于解决海上争端。

中华人民共和国、中华民国、越南、菲律宾、马来西亚、汶莱均宣称对南沙群岛拥有完整主权或者对部分岛屿拥有主权。印尼宣称在南海拥有200海里专属经济区。

2002年，中国与东盟10国在柬埔寨金边签署《南海各方行为宣言》。宣言第10款规定，“有关各方重申制定南海行为准则将进一步促进本地区和平与稳定，并同意在各方协商一致的基础上，朝最终达成该目标而努力”。

去年10月底，越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问期间，双方发表《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》。《联合声明》中称，双方同意继续推动全面有效落实《南海各方行为宣言》，在协商一致基础上，早日达成有效、富有实质内容、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的“南海行为准则”；管控好海上分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动，维护南海和平稳定，促进海上合作。

外界对此的解读是，中越两国对达成“南海行为准则”已经消除矛盾取得一致。目前菲律宾是仅存的“难关”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



中国的态度越发强硬

去年12月30日，美国军方对外公布称，12月21日，中国一架歼-11战斗机危险地靠近一架在南海执行例行行动的美国空军RC-135侦察机，相距仅约6米，差点导致两机相撞。美国飞行员被迫采取“规避动作以免碰撞”。

美国印太司令部一名发言人表示：“我们看到解放军的飞机和船舰在海上进行不安全的空中拦截和对峙次数有了惊人的增长。因此，这一最新事件反映了解放军不安全和危险拦截行为的令人担忧的趋势，这引起了美国的严重关切。”

在美国军方公布了相关视频的第二天，解放军南部战区发言人出面驳斥美军的说法。南部战区发言人称，事发当日美方1架RC-135型机在中国华南沿海、海南西沙群岛当面蓄意抵近侦察，中国人民解放军南部战区组织空中力量对其全程跟踪监视。美机不顾中方多次警告，突然改变飞行姿态对中方跟监飞机向左挤压、做出危险接近动作，严重影响中方军机飞行安全，严重违背《中美海空相遇安全行为准则》，严重违反相关国际法和国际实践。中方飞行员依法依规处置，专业规范操作，充分体现了中国军队对地区安全和一线人员安全负责任的态度。南部战区微博官方账号也公布了一段解放军录制的视频。

《纽约时报》报道指出，近年来，中国变得更加强势，在海上修建军事基础设施，并派遣舰艇和飞机前往中日两国都宣称拥有主权的岛屿附近。去年美国国务卿布林肯称中国是国际秩序的最大挑战者，并表示美国将与盟国合作遏制其侵犯行为。

美国盟友澳大利亚和加拿大近来都指责中国军队在太平洋水域进行不安全拦截。去年6月，中国军机反复骚扰一架监视朝鲜的加拿大飞机，有时距离近到飞行员可以看到彼此。澳大利亚政府也曾表示，去年5月26日，在一次例行的南海海上侦察活动中，澳大利亚皇家空军的P-8海上侦察机被一架中国歼-16战斗机拦截。澳大利亚国防部长马勒斯说，中国飞机在澳大利亚飞机前面非常近的距离内释放一捆装有小铝片的箔条干扰弹，而这些小铝片被吸入澳洲军机的引擎内。这对P-8飞机及其机组人员构成了安全威胁。

（德新社、路透社、纽约时报）

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