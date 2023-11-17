菲律宾总统称将在旧金山与习近平讨论南海局势

（德国之声中文网）据路透社报道，菲律宾总统马科斯在一段视频讲话中表示：“我们将会听取中国国家主席的意见，了解我们可以采取哪些措施为紧张局势降温，避免西菲律宾海的局势进一步升级。”

马尼拉方面将他们在南中国海宣布拥有主权的海域称作“西菲律宾海”。

马科斯在旧金山与习近平会面之前表示：“我们将制定前进的道路，因为我们一直在努力维护和平。”他还表示，他已经与美国副总统哈里斯讨论了南海问题。

上周，中国和菲律宾船只再度在南中国海域发生冲突。菲律宾方面宣称，一艘中国海警船及其随行船只做出危险动作，并用水炮对一艘菲律宾补给船发动攻击。中国则反驳说，中国船只是依照海事法为捍卫本国主权采取了合理行动。

一段时间以来，中菲两国之间已经因主权争议发生了一系列冲突，有关争议引发武装冲突的风险也在与日俱增。

中国封锁了菲律宾设有海上哨所的第二托马斯岛礁（Second Thomas Shoal）之后，双边紧张关系近来不断升级。第二托马斯岛礁在菲律宾也被称为阿云金岛，而中方则称之为仁爱礁。1999年，菲律宾故意在这个岛礁搁浅了一艘旧军舰，并在舰上派驻海军士兵，以宣示主权。

据《马尼拉公报》报道，菲律宾外交部周四（11月16日）表示，菲律宾在南中国海自己领土上对船只进行补给是合法的，无需事先通知中国，还包括对在有主权争议的仁爱礁附近海滩的军舰进行维护的工作。菲律宾外交部还呼吁中国在菲律宾专属经济区内移除所有“非法建筑”，停止在这些地区的填海活动，幷对这些活动造成的损害负责。

此外，菲律宾外交部在当天否认了菲律宾退出“一带一路”倡议的报道。此前菲律宾媒体曾援引菲律宾交通部部长卯智斯沓(Jaime Bautista)的话说，2023年10月下旬，菲律宾已经退出该合作倡议，原因是因为中方没有回应其三段铁路项目总价值近50亿美元的资金请求。

菲律宾《商报》报道称，菲律宾外交部发文表示，“菲律宾于2023年1月签署了有关‘一带一路’倡议的新谅解备忘录，而菲律宾仍在实施由中国官方发展援助资助的基础设施项目。”

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。