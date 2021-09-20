菲律宾总统杜特尔特宣布将退出政坛

杜特尔特宣布将退出政坛，不再竞选总统或者副总统职位。他的长女杜特尔特-卡皮奥有了机会，目前民调显示是最受欢迎的下届总统候选人。
（德国之声中文网）菲律宾总统杜特尔特周六（10月2日）宣布，他将退出政坛，不参加明年的大选。
杜特尔特于2016年就任菲律宾总统。他说，在即将到来的2022年6月的大选中，他将不参加总统或副总统职位的竞选。
杜特尔特说："菲律宾人的普遍情绪是，我没有资格。规避法律与宪法精神（参选）是违反宪法的行为。"他说，“今天我宣布退出政坛。”
杜特尔特撤回副总统参选计划
杜特尔特是人民民主党-拉班党的领导人，他在8月宣布，在六年总统任期结束时，将会竞选副总统职位。
菲律宾的宪法规定总统只能有一个任期。批评者说，杜特尔特竞选副总统是为了在其总统任期结束后继续掌权。
杜特尔特的长期政治助手和个人助理、参议员克里斯托弗·吴（Christopher “Bong” Go）周六宣布，他将代替杜特尔特参加副总统竞选。
此前，人民民主党-拉班党一直在推动克里斯托弗·吴接替杜特尔特担任总统。人们猜测杜特尔特届时将迫使吴辞职，让他再次坐上总统宝座。
反对派人士曾表示，如果杜特尔特参选副总统职位，他们将起诉到菲律宾最高法院。
杜特尔特目前是国际刑事法院调查的对象，因为他在任期内的 "反毒品战争 "导致约6000人死亡。人权组织估计，真正的死亡人数可能高达数万。
接下来会发生什么？
杜特尔特周六的意外宣布可能为其长女莎拉·杜特尔特-卡皮奥（Sara Duterte-Carpio）竞选总统让出了道路。
杜特尔特-卡皮奥现任达沃市长。她在上个月表示，她不打算竞选更高的职位。她称与父亲商定，两人只能二选一。
在最近的民意调查中，杜特尔特-卡皮奥一直是最受欢迎的总统候选人。
参选者必须在周五前登记。不过，在11月15日之前仍可更改登记退出和替换。
这就让杜特尔特有机会在最后一刻改变主意，重演他在2016年最后11小时内突击参选的历史。当时，他最终以压倒性优势获胜。
马尼拉雅典耀大学法律和政治学教授拉维纳（Antonio La Vina）告诉路透社记者，杜特尔特总统的宣布 "让杜特尔特-卡皮奥有机会参选"，但他不能排除这位素有争议的领导人改变主意的可能性。
(路透社、法新社、美联社)
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
近来菲律宾一桩弊案引发高度关注，旅居当地的中国商人杨鸿明是案件主角。他游走菲律宾与中国间经商致富，还官拜总统杜特尔特顾问，是习近平访菲国宴的座上宾。不过他的争议事件最近却一桩桩被揭露出来。
美国国防部长访问马尼拉前夕，杜特尔特发表任内最後一次国情咨文，谈及中国及南海争议。专家认为，杜特尔特任期内会持续走亲中路线，且明年大选他的女儿若当选总统，菲中紧密关系将不会改变。