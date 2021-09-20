 菲律宾总统杜特尔特宣布将退出政坛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2021

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时政风云

菲律宾总统杜特尔特宣布将退出政坛

杜特尔特宣布将退出政坛，不再竞选总统或者副总统职位。他的长女杜特尔特-卡皮奥有了机会，目前民调显示是最受欢迎的下届总统候选人。

杜特尔特：菲律宾人的普遍情绪是，我没有资格。规避法律与宪法精神（参选）是违反宪法的行为。

杜特尔特：菲律宾人的普遍情绪是，我没有资格。规避法律与宪法精神（参选）是违反宪法的行为。

（德国之声中文网）菲律宾总统杜特尔特周六（10月2日）宣布，他将退出政坛，不参加明年的大选。 

杜特尔特于2016年就任菲律宾总统。他说，在即将到来的2022年6月的大选中，他将不参加总统或副总统职位的竞选。 

杜特尔特说："菲律宾人的普遍情绪是，我没有资格。规避法律与宪法精神（参选）是违反宪法的行为。"他说，“今天我宣布退出政坛。” 

杜特尔特撤回副总统参选计划 

杜特尔特是人民民主党-拉班党的领导人，他在8月宣布，在六年总统任期结束时，将会竞选副总统职位。 

菲律宾的宪法规定总统只能有一个任期。批评者说，杜特尔特竞选副总统是为了在其总统任期结束后继续掌权。 

杜特尔特的长期政治助手和个人助理、参议员克里斯托弗·吴（Christopher “Bong” Go）周六宣布，他将代替杜特尔特参加副总统竞选。 

此前，人民民主党-拉班党一直在推动克里斯托弗·吴接替杜特尔特担任总统。人们猜测杜特尔特届时将迫使吴辞职，让他再次坐上总统宝座。 

反对派人士曾表示，如果杜特尔特参选副总统职位，他们将起诉到菲律宾最高法院。 

杜特尔特目前是国际刑事法院调查的对象，因为他在任期内的 "反毒品战争 "导致约6000人死亡。人权组织估计，真正的死亡人数可能高达数万。

杜特尔特（左一）周六的意外宣布可能为其长女莎拉·杜特尔特-卡皮奥（Sara Duterte-Carpio 右二）竞选总统让出了道路

杜特尔特（左一）周六的意外宣布可能为其长女莎拉·杜特尔特-卡皮奥（Sara Duterte-Carpio 右二）竞选总统让出了道路

 

接下来会发生什么？ 

杜特尔特周六的意外宣布可能为其长女莎拉·杜特尔特-卡皮奥（Sara Duterte-Carpio）竞选总统让出了道路。 

杜特尔特-卡皮奥现任达沃市长。她在上个月表示，她不打算竞选更高的职位。她称与父亲商定，两人只能二选一。 

在最近的民意调查中，杜特尔特-卡皮奥一直是最受欢迎的总统候选人。 

参选者必须在周五前登记。不过，在11月15日之前仍可更改登记退出和替换。 

这就让杜特尔特有机会在最后一刻改变主意，重演他在2016年最后11小时内突击参选的历史。当时，他最终以压倒性优势获胜。 

马尼拉雅典耀大学法律和政治学教授拉维纳（Antonio La Vina）告诉路透社记者，杜特尔特总统的宣布 "让杜特尔特-卡皮奥有机会参选"，但他不能排除这位素有争议的领导人改变主意的可能性。 

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    期待明天会更好

    期待明天会更好 这位28岁的菲律宾青年从前曾吸食和贩卖“沙雾”毒品，这是在菲律宾消费最多的一种冰毒。2016年，这名男子的女友，也就是他的5个孩子的母亲被杜特尔特总统的缉毒指挥部枪杀。现在他在“Market 3”贫民区的港口旁等待着靠岸的渔船购买一些剩货。患有肺病的他希望不久能够重新找到工作。

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    哀悼

    “Market 3”贫民区的一位妇女在警方的一次缉毒行动中被逮捕。第二天她的尸体在这里被发现。因此，一位街头艺术家便在这里画下了这个正在哀悼的天使。

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    消磨深夜时光

    在Market 3 或者纳沃塔斯贫民窟共居住着700户家庭。两个地区的名字来源于西班牙殖民时期。如今因害怕刑事犯罪活动和所谓的“安全力量”盘查，夜间居民根本不敢出门。

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    贫民区的游泳池

    到了白天，位于渔船之间的码头便成了儿童全天嬉戏玩耍的地方。即使水脏他们也豪不在乎。

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    睡不安稳

    夜间无论是睡在室外还是室内都无法睡安稳。在“Market 3”贫民区，警方随时可能前来执行缉毒行动。因害怕安全力量来敲门要求被怀疑者投案自首，很多人离开了该贫民区。

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    不可预测的未来

    Market 3贫民区的一位居民说，自从杜特尔特总统上台后，这里发生的谋杀事件特别多。他说“这是一场悲剧，尤其是许多妇女被杀害。” 这些年轻妇女的孩子们会有更好的未来吗？

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    镇压叛军阵亡

    照片中的这位年轻人是居住在Market 3贫民区的一位妇女的儿子。他不是缉毒大队的队员，而是菲律宾政府军的一名士兵，在菲律南部与伊斯兰主义叛军作战时阵亡。

  • Philippinen Alltag im Slum Navotas in Manila (Reuters/D. Tawatao)

    马尼拉贫民窟的缉毒斗争

    新的一天 新的死者

    2017年11月，在马尼拉纳沃塔斯城区出现的又一支送葬队伍。杜特尔特何时能够宣布缉毒战争结束？


(路透社、法新社、美联社) 

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