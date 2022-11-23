 菲律宾总统将于2023年初访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2022

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时政风云

菲律宾总统将于2023年初访华

尽管中国新冠疫情严峻，菲律宾总统马科斯将维持原定计划于1月初访华，与中国领导人习近平会面。菲律宾外交部表示，将实施严格防疫措施，确保菲律宾代表团的健康安全。

Philippinen Präsident Ferdinand Marcos Jr.

（德国之声中文网）菲律宾政府周四表示，菲律宾总统小费迪南德·马科斯将于明年1月3日到5日访问中国。除了总统伉俪外，前总统阿罗约（Gloria Macapagal-Arroyo）、众议院议长罗穆亚德斯（Martin Romualdez）、外交部长马纳罗（Enrique Manalo）等官员以及一个庞大的商业代表团将随行。 

菲律宾外交部认为，此次国事访问具有重要意义。「这是总统就职以来，第一次对非东盟国家进行双边访问。同时也是两国领导人在不到两个月内，第二次面对面会晤。由于两位领导人在近期的选举中都获得新任命，预计此次国事访问将为两国未来五到六年的双边关系定下基调。」 

中国放弃「清零」政策并快速解封引发疫情海啸。在此背景下，菲律宾外交部表示将实施更严格的卫生措施，确保菲律宾代表团的健康安全。菲律宾外交部负责亚洲和太平洋事务的助理部长因佩里尔 （Neal Imperial）称：「我们与中国的关系是如此重要，我们已经得到东道主中国的保证，会做出一切安排确保总统及代表团在国事访问期间的安全。」 

中国领导人习近平与菲律宾总统马科斯11月17日在泰国曼谷会晤

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因佩里尔表示，菲律宾代表团的访问将在「防疫泡泡」中进行，尽量减少接触病毒的风险。有别于以往，总统马科斯此行不会与在华的菲律宾社群举行大型见面活动。 

据菲律宾外交部公布的行程安排，该国总统马科斯将于1月3日晚间抵达北京，1月4日正式展开访问行程，与中国领导层进行三场重要会晤，先后与全国人大常委会委员长栗战书、国务院总理李克强和中国国家主席习近平会面。习近平将在会晤后举行晚宴招待菲律宾总统夫妇及随行访问团。 

在南海主权争端持续胶着的情况下，菲律宾总统马科斯希望此行能与中方签署一系列协议。菲律宾外交部在声明中表示，正与中国就农业、可再生能源、镍加工、旅游业和桥梁建设等项目进行讨论。预计此次访问将签署10到14项双面政府协议。 

与中国的贸易占菲律宾对外贸易的20%，中国也是菲律宾外国直接投资的主要来源。尽管经济合作紧密，双边多次因为中国在南中国海的主权主张发生龃龉。 

菲律宾外交部的因佩里尔表示，在访问期间，双方计划签署一项促进各级外交官之间沟通的协议，避免在此类争议发生时出现误判。 

美国印太司令部3月20日表示，中国在南沙群岛至少三个人工岛上完成全面军事部署

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中国对几乎整个南海海域提出主权声索。近年来，中菲两国在南海争议海域多次发生摩擦。尽管2016年海牙国际永久仲裁法庭对菲律宾南海仲裁案作出裁决，判定中国不享有「九段线」范围内南海海域的历史性权力，但中国拒绝承认仲裁结果，并称裁决无效，没有约束力。 

菲律宾政府多次抱怨中国在南海日益增长的侵略性行动，包括中国在七个争议岛礁部署导弹。菲律宾条约盟国美国表示，这些已开发的岛屿已经类似前沿军事基地，其中岛屿三个拥有军用等级跑道。 

美联社指出，中菲两国最近一次在南海的摩擦发生在上月底。11月21日，一名菲律宾军事指挥官通报称，中国海警上月强行拦截了菲律宾海军人员打捞到的中国火箭残骸后，菲律宾要求中国作出解释。 

中国否认其海警强行抢回火箭残骸。中国外交部发言人毛宁称，确实是菲方人员先行打捞拖拽中国火箭残骸漂浮物，「经双方现场友好协商，菲方当场向中方交还了该漂浮物。中方人员向菲方表达了谢意，现场不存在所谓拦截抢夺等情况。」 

菲律宾总统马科斯表示，他将在访问北京期间寻求进一步澄清。 

（综合报道） 

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