菲律宾总统：增设美军驻扎基地至关重要

菲律宾总统马科斯为他允许美国在菲律宾更多军事基地驻军的决定进行了辩护，认为这对本国领土防御至关重要”。
（德国之声中文网）尽管中国强烈反对并警告说这“将菲律宾拖入地缘政治纷争的深渊”，但菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周三（3月22日）为他允许美国在菲律宾更多军事基地驻军的决定进行了辩护，认为这对本国领土防御至关重要”。
马科斯政府在2月宣布，除了菲律宾与美国在2014年签署的《加强防务合作协议》所指定的5个基地之外，菲律宾还将允许美军轮流分批驻扎在该国另外即将新建的4个基地内。
马科斯说，这四个新基地将很快公布，其中包括菲律宾北部地区。而这激怒了中国，因为这将为美军提供一个靠近中国南部和台湾岛的、位置优越的集结点。
拜登政府一直在加强印太地区的一系列军事联盟，以便更好地对抗中国，包括应对未来在台湾问题上的任何冲突。由于菲律宾和中国在南中国海存在长期争端，美国的这些做法和菲律宾加强领土防御的努力方向一致。
除了菲律宾北部和南部，小马科斯在新闻发布会上说，根据加强防务合作协议，美军也将被允许留在面向南中国海的巴拉望省西部。他强调这些举措是为了加强菲律宾的海防，并在回答问题中补充说，一些菲律宾当地官员反对美国驻军的问题已经得到解决。
“我们向他们解释了为什么这很重要，以及为什么实际上对他们省也有好处。”马科斯说，大多数持反对意见的人都已经转变态度， “支持在他们的省建立美军基地的想法 ”。
在北部的卡加延省，美国军队可能被允许在最多两个菲律宾军事基地驻扎。省长曼巴（Manuel Mamba）说，马科斯有权做出决定。但他补充说，他仍然反对允许美军在与中国南部和台湾隔海相望的卡加延省驻扎，因为如果爆发美军卷入的武装冲突，可能会殃及本省安全。
“这是总统的决定，不是我的。”曼巴告诉美联社，“但我坚持反对任何外国势力驻扎在我省。我仍然反对美军驻扎我省军事基地。”
马科斯在军队周年纪念仪式上发表讲话后对记者说，他要求部队在“即将结束”与共产党叛乱分子半个世纪的战斗之后准备好面对潜在的外部威胁。
“军队必须始终做好充分准备并有能力应对任何突发事件，特别是考虑到你们是国家抵御任何外部安全威胁的最后一道防线。”他说。
美国和菲律宾官员表示，美国出资建造供美军使用的营房、仓库和其他建筑，将创造当地急需的就业机会，并促进经济发展。美国的存在将帮助菲律宾应对自然灾害、加强战备并帮助阻止中国在亚洲的侵略。
然而，中国一再指责华盛顿采取措施在军事上遏制它，并在北京与菲律宾等亚洲邻国之间挑拨离间。
中国驻菲律宾大使馆在最近发表的一份声明中说：“用军事合作来推动经济发展无异于饮鸩止渴，将严重危害地区和平稳定，把菲拖入地缘争斗的无尽深渊。”
美军加强和扩大了联合军事训练，重点是与菲律宾军队在面临争议的南中国海的西海岸和与台湾海峡隔海相望的吕宋岛北部地区进行战备和救灾训练。
下个月，两国军队联盟将举行最大规模的战斗演习，称为“Balikatan”——他加禄语是肩并肩的意思——其中将包括实弹演习。菲律宾军方表示，演习计划包括美国和菲律宾军队发射火箭弹，在面向南中国海的水域击沉一艘模拟敌舰。
如果击沉敌舰的演习按计划进行，可能会引起中国的强烈愤怒。中国宣称几乎对整个战略航道拥有主权，并一再警告华盛顿停止干涉北京所说的纯属亚洲事务的争端。
（美联社）
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