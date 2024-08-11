菲律宾总统：中国空军的行动“非法且鲁莽”

菲律宾总统小马科斯强烈谴责中国空军在两国都声称拥有主权的南海水域的行动。这是自这名总统上任以来，菲律宾首次对中国飞机的“危险行为”提出抗议。

（德国之声中文网）菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周日（8月11日）谴责中国空军在两国都声称拥有主权的南海水域的行动，称这些行动是“无理、非法且鲁莽的行为”。

马尼拉和北京此前一天相互指责对方干扰了两国军队在斯卡伯勒浅滩(Scarborough Shoal，中国称黄岩岛)附近的行动。路透社报道称，这是小马科斯自2022年上任以来，菲律宾首次对中国飞机的危险行为提出抗议，而此前类似的事件通常涉及海军或海警船只。

互相指责

周六，菲律宾军方谴责了中国两架飞机于周四在斯卡伯勒浅滩附近的例行巡逻中向菲律宾飞机投放照明弹的“危险和挑衅行为”。

同一天，中国军方南部战区在其微信公众号上指出：“8月8日，菲律宾空军1架NC-212型机，不顾中方反复警告，执意非法闯入中国南海黄岩岛空域，干扰中国正常演训活动，中国人民解放军南部战区组织海空兵力，依法进行识别查证、跟踪监视、警告驱离，现场操作专业规范、正当合法。我们正告菲方立即停止侵权挑衅、歪曲炒作。”

一波未平 一波又起

周日，小马科斯敦促中国在海上和空中都要采取负责任的行动。“我们还没有开始平息海上的局势，就已经要担忧领空可能出现的不稳定情况”，小马科斯在菲律宾总统通讯办公室通过社交平台X发布的声明中如是表示。

斯卡伯勒浅滩是亚洲最具争议的海域之一，也是主权和捕鱼权冲突的热点地区。总部设在马尼拉的智库“国际发展与安全合作组织”(IDSC)主席卡巴尔萨（Chester Cabalza）向路透社分析，中国的行为是一种“武力展示”，旨在回应马尼拉参与促进航行和飞越自由的多国联合演习。

8月7日，菲律宾、美国、加拿大和澳大利亚在南中国海举行海军和空军的联合军演。同一天，中国也在南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡。

卡贝萨同时指出：“在海上采取了一系列灰色地带战术后，如果中国继续在菲律宾的’空域和防御区’内加剧对抗，我们可能会看到空中混战（dog fights）的情况。”

南中国海是一条国际贸易的关键水道，每年有价值超过三万亿美元的国际贸易经过南中国海运输。中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，而菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和文莱等也对其中部分区域提出主权主张。

海牙国际仲裁法院2016年曾就南中国海主权争议作出过判决，裁定中国基于历史权利的南中国海九段线主张缺乏法律依据，但是北京既拒绝参与仲裁，又拒不承认仲裁结果。

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