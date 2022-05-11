菲律宾当选总统要让对华关系上新台阶

（德国之声中文网）上星期以压倒性优势赢得总统选举的小马科斯（Ferdinand Marcos Jr）周三表示，他当天与中国主席习近平举行了“内涵非常丰富”的电话会谈，习近平向他保证支持他的“独立外交政策”，并同意更全面对话。

小马科斯现年64岁，其父曾任总统，以铁腕治国著称。小马科斯说，在通话中，习近平还称赞了他已故父亲在开启中国和菲律宾这个前美国殖民地之间的外交关系方面所起的作用。

“解决任何现有分歧”

小马科斯在一份声明中表示，“面前的道路是扩大我们的关系，不仅是外交关系，不仅是贸易关系，而且是文化关系，甚至是教育关系、知识关系、健康关系，解决我们现有的任何小分歧”。

这位菲律宾当选总统称，在电话会谈中，他对习近平说，“无论两国间有什么冲突或难题，我们都决不能让它们有任何历史意义”。

近年来，菲、中两国因北京对几乎整个南中国海的主权声索及其海警队和捕鱼船队的强势行为而关系紧张。每年，至少有价值3.4万亿美元的货物经由南中国海运输。

不少分析家预期，小马科斯会寻求同北京建立更强有力关系。不过，他们指出，在这个和美国有着历史性紧密联系的国家，保持与国防盟友华盛顿的密切关系对确保军方和公众的支持至关重要。

“不忘初心，把握大势”

中国驻马尼拉大使馆在一份声明中说，小马科斯与习近平的电话交谈侧重于双边关系和区域发展。根据该声明，习近平在通话时表示，要传承好中菲友谊，不忘初心，把握大势，写好新时期中菲有好的大文章，把友好合作“一张蓝图绘到底”。

小马科斯上周以近59%的选票当选下届总统，成为该国自1986年发生推翻其已故父亲20年独裁统治的革命以来，以绝对多数胜选的第一人。他将于6月下旬上任。

中国是最早向他祝贺的国家之一。

某些“历史因素”可能构成挑战

白宫印太地区协调员坎贝尔（ Kurt Campbell ）上周表示，美国将寻求与菲律宾新政府尽早接触。他同时指出，某些“历史因素”可能构成挑战。

马科斯透露，在此次通话时，习近平表达了私下交谈的意愿。马科斯称：“我们都期待进一步对话。他说，我们应两人谈，不需要其他人。”

（路透社）

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