菲律宾当选总统：维护南海国际裁决

(德国之声中文网) 中国声称对资源丰富的南海海域拥有几乎全部主权，国际最重要海运航路之一经由南海，年贸易量数万亿美元。菲律宾、文莱、马来西亚、台湾和越南等国家和地区也各对南中国海提出部分主权要求。

北京无视海牙国际常设仲裁法院2016年的一项裁决。根据这一裁决，中方的主权声索无历史依据。

即将离任的杜特尔特(Rodrigo Duterte) 总统一直搁置实施该裁决以换取北京对菲贸易和投资承诺。批评者指出，北京未兑现承诺。

在对菲中长期以来的紧张关系发表的这一最坚决表态中，小马科斯称，不会 "允许我们的海洋海岸权利受到哪怕是一毫米的践踏。我们有一个非常重要的、对我们有利的裁决，我们将利用它来继续维护我们的领土权利。这不是要求，而是我们的国家主权。" 马科斯在接受国内特定媒体的采访时表示，"我们谈及中国。我们以坚定的态度与中国对话。" 他同时表示："我们不能同他们开战。那是我们现在最不需要的东西。"

昵称"邦邦"（ Bongbong ）的小马科斯在本月9日的大选中获得半数以上选票，以明显优势当选，标志了其家族令人瞩目的复出。他同名同姓的父亲曾统治菲律宾20年，犯有大量腐败和侵犯人权行为，1986年被赶下台。

作为当选总统，小马科斯将于6月30日正式就职。

寻求独立外交政策

他的竞选伙伴萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）也以压倒性优势赢得副总统竞选。两人均赞同老杜特尔特的关键政策。不过，小马科斯已发出信号，在外交领域，他不会延续现总统杜特尔特的 "略显非正统的风格"。老杜特尔特常因言辞火爆、性格反复无常而让外交界忐忑不安。马科斯称，他将寻求在中、美之间取得平衡。两国竞相争取同马尼拉政府建立密切关系。他表示， "在地缘政治领域，我们是小角色，面对大巨头。我们必须走自己的路。我不赞成冷战时期的旧思维，即不在苏联势力范围之下，便是在美国势力范围之内。 " 他称，"我们必须找到一种独立的外交政策，和每个人都成为朋友。这是唯一途径。"

美国和菲律宾及马科斯家族之间的关系盘根错节。华盛顿视他为冷战盟友。在美国的支持下，老马科斯得以统治这个前美国殖民地20年。1986年，面对群众抗议浪潮，在华盛顿授意下，老马科斯流亡至夏威夷。

鉴于地区局势持续紧张，华盛顿致力于保持其与马尼拉的安全联盟，其中包括一项共同防御条约，以及允许美军在多个菲律宾基地储存防御设备和物资的备忘录。

马尼拉智库--国际发展与安全合作研究所卡巴尔萨（ Chester Cabalza ）认为，南中国海是马尼拉与北京关系中的一个关键障碍，必须消除。他说："如果小马科斯和习近平不采取任何行动，那么，在我们与中国的战略关系方面，北京会越来越占上风。"

（法新社）

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