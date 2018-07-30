 菲律宾屡遭中国警告 无线电疑似发自礁岛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2018

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时政风云

菲律宾屡遭中国警告 无线电疑似发自礁岛

这是中国把岛礁人工扩建成岛屿之后，所浮现的新问题。因为这些岛屿和其他国家距离很近，导致中国更容易与他国起摩擦。

Südchinesisches Meer Spratly-Inseln (Reuters/E. de Castro)

南沙群岛的中业岛是菲律宾实质掌控的区域

(德国之声中文网) 菲律宾军机在南沙群岛一带巡逻，靠近中国所建的人造岛屿时，便会接收到中方警告。根据美联社取得的菲律宾官方报告，光是去年下半年，这类警告就高达46次，

中菲双方都宣称拥有南中国海一带的主权。同一块海域，中国称乎为南中国海，菲律宾称乎为西菲律宾海。

该报告指出，中国的无线电信息「有意对我们在西菲律宾海行使侦查权的飞行员采取措施」。

匿名官员指出，菲律宾当局二度对此表达关切，也在年初与中国驻马尼拉的官员碰面，试图解决僵持已久的主权问题。

无线电恐吓

今年一月底，一架菲律宾空军飞机在中国控制的岛屿附近巡逻时，亲身遭遇到中国的威胁。

当时，中方透过无线电说道:「(你)威胁到了中国岛礁的安全。请立即离开并且保持距离，以免造成误会。」

紧接着，无线电发出隐晦的恐吓:「菲律宾军机，我再次警告你，马上离开，否则你将付出代价。」

飞行员接着看到从岛礁有两枚信号弹发射出来作为警告。

该报告指出，那座岛屿应当是南薰礁。

去年四月，中国军方尝试用无线电把两架菲律宾军机驱赶到菲律宾占领的中业岛。该两架军机上载着菲律宾的高层国防官员以及大约40名记者。

中国警告菲律宾军机，他们侵犯到中国领土，为了避免灾难发生，劝告他们立即调头。该飞机回应他们仍在菲律宾的领空内航行。

警告从哪里发出？

过去，类似的讯息通常由中国海岸警卫队发出，但是现在，菲律宾军方怀疑某些讯息可能也会由北京握有的人造岛屿上发出，因为中国在岛屿上除了设置地对空导弹等武器，也设置了更完善的通讯与监察设备。

「我们的舰队与飞机都有观察到无线电信号有增加，而且看似发自南中国海的新建岛屿。」美国第七舰队的公关联络人Clay Doss回复美联社信件表示﹕「但是这些讯号并不影响我们执勤。」

中国外交部并没有立即做出回应。但是北京方面一向宣称他们拥有在南中国海建造基地的权利，也宣称要不计代价保护领土。

这是在中国把南沙群岛的七个争议珊瑚礁人工扩建成岛屿之后，所浮现的新问题。这些新岛屿现在距离越南、菲律宾、台湾的领土都很近。马来西亚和汶莱也宣称对这些贫瘠的小岛跟珊瑚礁拥有主权。

罗法/李芊(美联社)

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