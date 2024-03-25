菲律宾就中国海警水炮攻击提出“最强烈抗议”

（德国之声中文网）美联社报道称，马尼拉周一（3月25日）对北京提出“最强烈抗议”。菲律宾外交部指责中国海警船3月23日在第二托马斯礁（中方称仁爱礁）用水炮攻击运送菲军士兵的民用船只，造成船只损坏、部分船员受伤。这也是去年爆发菲中海上冲突以来的最新一起交锋。

菲律宾外交部在3月25日的声明中称，中方继续干涉菲律宾在其专属经济区的日常合法行动“是不可接受的”，因此召见了中国驻马尼拉大使馆临时代表，向北京提出外交抗议。声明还称，中方行为侵犯了菲律宾的主权权利以及管辖权，要求中国船只即刻离开该海域。

中国海警则于3月23日表示，对入侵中国海域的菲律宾船只采取了必要措施。中国对几乎整个南中国海的岛礁都提有主权诉求，其中包括菲律宾主张的专属经济区海域内的仁爱礁。

1999年，菲律宾故意让一艘废旧军舰坐滩搁浅于仁爱礁，以巩固其领土主张。以该坐滩军舰为依托，菲律宾得以在仁爱礁长期驻扎一小支部队。

曾在二战和越战中服役的美国战舰“马德雷山脉号”（BRP Sierra Madre）被移交给菲律宾海军后，菲律宾海军于1999年故意将其搁浅在第二托马斯浅滩

中国外交部在3月25日发表声明称，菲律宾违背了“多次向中方做出的拖走该舰的承诺”。不过，菲律宾方面一再否认曾做出过这样的承诺，并强调其不会放弃仁爱礁的立场。

尽管海牙常设国际仲裁庭在2016年做出裁决，认为中国不能依照“历史性权利”对南海岛礁提出主权诉求，但是北京方面拒绝承认这一裁决，并在整个南中国海的声索地区部署了数百艘海警船进行巡逻。

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中方指责美国挑拨

就在3月25日，菲律宾各安全部门负责人就此问题召开了一次高级别会议，准备向总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）提出解决争端的建议。

自2022年上任以来，小马科斯对他所认为的中国敌意采取了强硬立场，拒绝屈服于北京的压力，中菲关系趋于紧张。与此同时，小马科斯正在寻求深化与签有军事盟约的美国的关系，包括扩大军事基地的美军使用权、扩大海空联合巡逻等军事演练规模，导致了中方的进一步狐疑。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



美国已经表示和菲律宾站在一起，并谴责中方的“危险行径”。此外，日本、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚也都发表声明支持菲律宾。

中国外交部发言人林剑在3月25日的例行记者会上指责称，美国并非南海问题当事方，却屡屡插手挑拨中菲之间的海洋问题。

中国外交部副部长陈晓东也于当天同菲律宾副外长拉扎罗（Maria Theresa Lazaro）通电话，称“就菲律宾向仁爱礁非法‘坐滩’军舰实施运补等问题提出严正交涉”。陈晓东表示，“当前，中菲关系正处在十字路口，何去何从，菲方务必慎重行事。中方再次要求菲方切实重视中方关切，悬崖勒马，尽快回到同中方通过谈判协商妥处分歧的正轨。”

同一天，菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）则说，中方要是不害怕向国际社会提出其诉求，“那我们为什么不依照国际法去提出仲裁？”“没有国家会相信（他们的诉求），他们以为可以借此用武力和恐吓让菲律宾屈服于他们的野心。”

（路透社，美联社，法新社）

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